蘇浙公學國際部一班七師生確診需停課　家人可陪確診兒童入院

本港第五波疫情持續，多間學校相繼爆疫，衞生署衞生防護中心今日（7日）公布，學校呈報72宗確診個案，涉及62間學校，包括56名學生及16名教職員。其中位於北角寶馬山道的蘇浙公學國際部出現爆發，班別P5R有兩名教職員及五名學生出現陽性，全班共31人學生，涉事班別須停課一周。



醫院管理局指，若兒童確診需入院治療，將入住兒科隔離設施，家長或照顧者同樣確診的話，如有能力照顧，醫院會盡量安排病人與家人入住同一病房；若家長並無染疫，但想陪伴確診小童，醫院方面都會盡量安排入住隔離設施。



位於北角寶馬山道的蘇浙公學國際部。（Google街景）

確診學校數字回落 今增72宗確診涉62間學校

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君，今日公布學校呈報確診數字時稱，「今日數字低返」收到有72宗確診個案呈報，涉及62間學校，包括56名學生及16名教職員，當中有30宗屬於今日檢測陽性個案、42宗則屬於昨日下午或較早前樣本。

翻查資料，昨日（6日）學校呈報快測陽性個案數字達204宗，創下紀錄新高，個案涉及147間學校。

蘇浙公學國際部一班31人有5人確診

張竹君續指，位於北角寶馬山道的蘇浙公學國際部，班別P5R有兩名教職員及五名學生陸續出現陽性，而學生們坐得較近，該班31名學生中有5人確診，認為有聚集傳染，加上學生小息時，有除下口罩進食、飲水。她又說，即使有隔格、帶口罩，Omicron變種病毒都有機會傳播，認為該班有傳播風險，建議暫時停課並大清洗。

▼6月6日．九龍塘方方樂趣英文小學爆疫▼



方方樂趣籃球班10名學生及老師需家居隔離

至於另一間出現爆發的九龍塘方方樂趣英文小學，張指，今日增加一宗確診，是早前個案的兄弟姐妹，累計有13人染疫。涉事的籃球班已核實涉及兩班別，當中有四人曾出席兩日課堂，都有參加活動，涉及的13個學生及一名老師，除確診的三宗個案外，其他10名學生及教師需要家居隔離。

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劉家獻：無染疫家長若想陪伴確診兒童 會盡量安排

另外，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，留意到網上有討論提到確診兒童於公立醫院隔離的政策，若兒童確診需入院治療，將入住兒科隔離設施，家長或照顧者同樣確診的話，如有能力照顧患病兒童，醫院會盡量安排病人與家人入住同一病房；若家長並非確診，但想陪伴兒童，醫院方面都會盡量安排入住隔離設施。

劉稱，醫護人員會向同行家長清楚解釋照顧風險、教導照顧者遵守防護感染規定，醫院及病人家長會密切溝通，報告最新病情進展，亦會盡量提供電話或視像探訪，令病童家人能夠安心，強調醫管局一直推動愛護兒童以及支援家庭的理念。