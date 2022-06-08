疫情・最新︱一周每日確診500宗水平　政府為領導人訪港製造條件

距離回歸25周年的7月1日尚有約三星期，但過去一周疫情反彈，維持一周每日的確診個案徘徊在500宗上下，且持續呈上升。政府有鑑於三成快速抗原檢測陽性在核酸覆檢後呈陰性，由昨日（７日）規定一律需經核酸覆檢陽性才列為確診，一改過去承認快測結果。



特首林鄭月娥昨表示今屆政府會竭盡全力創造領導人訪港的條件。候任特首辦昨已經聯絡食衞局，要求局方與候任行政長官李家超會面，以介紹疫情最新發展和評估。



昨日疫情新聞總覽：

▼日本開關觀光廳予旅客防疫指引▼



▼5月30日 市民趕打第三針疫苗以應付疫苗通行證▼



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▼6月6日．九龍塘方方樂趣英文小學爆疫▼



【07:00】在港迄立近30年的連鎖零食店優之良品，近年深受自由行旅客歡迎，惟在疫情衝擊及一直未能與內地通關的情況下，最終突然宣告全線結業，惟其發言人稱，不排除日後會「東山再起」。其實，優之良品（優の良品）雖然名稱含日文，卻非日本企業，於20年前已擴張至90間分店，一度是本港最大型的純零食連鎖集團之一，基本上每區都有其分店。多個調查亦顯示，優之良品為內地人最喜愛的品牌之一，其生意於03年本港開始推內地旅客來港自由行後達致頂峰，於多個旺區擁有地舖優勢，亦只能把結業的日子稍稍推遲。

正所謂成也自由行，敗也自由行，優之良品過於依賴內地遊客的經營方針，以致本地客流失，當封關後難以轉型，為結業埋下伏線。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波便直言，優之良品「最致命係冇咗內地客，有啲似海洋公園太依賴大陸客。」但他認同優之良品結業的決定，認為保留實力有助將來再「東山再起」。

▼6月6日．優之良品全線結業▼



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▼6月3日中環蘭桂坊酒吧Shuffle爆疫▼



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▼6月2日 中環酒吧LINQ爆疫▼



▼6月6日．海港城展示巨型機動君王暴龍▼



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▼6月7日．西九文化區公布香港故宮7月2日開幕▼



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▼6月1日起強制檢測公告▼

