消費券｜PayMe推4000萬大抽奬利誘市民轉會　奬品包括電動車

第二期電子消費券將於暑假派發，「轉會」安排相信會在短期內公布。新加入的支付平台「PayMe」急不及待出招搶客。PayMe今日（8日）宣布，將會推出總值4,000萬獎賞，包括戶消費折扣券、電動車和其他熱門電子產品大抽獎，並會與人氣偶像姜濤宣傳，吸引市民「轉會」，「姜糖」須注意！



PayMe請來本地人氣偶像姜濤與吉祥物「PayMeow」合作，以舞蹈鼓勵市民「轉會」用PayMe接收消費券。（滙豐圖片）

PayMe所屬的滙豐銀行表示，合資格人士選擇PayMe接收消費券，可瓜分總值4,000萬元獎賞，當中包括商戶消費折扣券，以及豪華電動車和其他熱門電子產品大抽獎。PayMe將會公布有關細節。

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設「應援車」多區巡遊 教市民如何「轉會」攞消費券

滙豐續指，PayMe特別請來本地人氣偶像姜濤與吉祥物「PayMeow」合作，以舞蹈鼓勵市民「轉會」用PayMe接收消費券，有關電視廣告和一系列社交媒體短片，將在多個平台播放，向市民推介PayMe的獨家優惠，更會設有「應援車」於新一輪消費券登記期內在多區巡遊，教導市民如何下載PayMe及「轉會」領取消費券，並會向市民派發紀念禮品。

▼2022年電子消費券計劃▼



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PayMe for Businesse函蓋逾3.5萬家網上及實體商戶

去年PayMe未有被納入消費券四大支付平台之一，當時有分析認為PayMe在商戶並不普及。滙豐特別提到，PayMe for Business已擴展至全港逾3.5萬家網上及實體商戶，涵蓋本地大型電子商貿平台，以至作為經濟重要支柱的中小型商戶等，形容用戶可以更簡單、方便地使用消費券。

▼滙豐銀行PayMe找姜濤拍廣告推廣 ▼

