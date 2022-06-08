長沙灣長順街過渡屋動土　提供132伙設獨立廚廁　料明年入伙

前身是長沙灣熟食市場的長順街過渡房屋項目，今日（8日）舉行動土禮。營運機構基督教家庭服務中心表示，整個項目佔地約1370平方呎，將興建一幢四層高樓房，當中提供132個單位，設有獨立廚廁，人均面積約7平方米，料明年4月可入伙，供300人入住。

中心又指，明年初將進行招募，對像主要是居於不適切住房，或輪候公屋多於3年人士，租金由2,000至4,000多元不等。



基督教家庭服務中心董事會主席關銳煊表示，項目將提供132個1人、2人、4人及無障礙單位，每個單位設有獨立廚廁，其中1至2人單位共佔109個；3至4人單位則有22個；無障礙單位則有1個。項目亦提供共用休憩空間及活動室，料明年首季完工。

他又指，基督教家庭服務中心在將軍澳亦有3個過渡房屋項目，當中包括位於唐明街、寶琳路北等。連同今次長順街過渡屋項目，四項目合共可提供1,212伙單位。

運輸及房屋局副局長蘇偉文表示，項目鄰近多個大型住宅及商業樓宇。（李澤彤攝）

明年初進行招募

基督教家庭服務中心助理總幹事周淑琼指出，項目明年初會進行招募，對像主要是居住不適切住房，或輪候公屋多於3年人士。租金會參考綜援租金津貼水平，由2,000至4,000多元不等。

周淑琼又指，項目已盡用整幅空地，而且屬過渡性質，不會打椿，因此以4層樓高為標準。她說，項目位處市區，而且交通完善，估計申請反應熱烈。

長順街過渡性房屋項目前身是長沙灣熟食市場。（李澤彤攝）

前身是長沙灣熟食市場

運輸及房屋局副局長蘇偉文表示，每當有閒置單位或土地等，政府都想地盡其用及改裝成過渡屋，協助基層家庭。他表示，地皮前身是長沙灣熟食市場，清拆後暫未落實長遠用途，項目位置亦鄰近多個大型住宅屋苑及商業樓宇。

運輸及房屋局項目總監黃永雄亦指，項目的廚房將接近窗戶位置，可提供煮食空間。