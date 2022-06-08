兩男訛稱生日向5女騙財物　爭議事主非因其謊言送禮　求翻案被斥

兩名男子以交友程式「SweetRing」，分別認識5名女子，然後以同樣手法，向各女子訛稱生日並送上小禮物，之後反要女子買西裝、Apple Watch及送現金等回禮。兩男早前分別被裁定欺詐罪成，判囚8及9星期。他們今(8日)聘用同一律師，在高等法院提出上訴，爭議事主是否因其「生日謊言」而送禮物。法官陳慶偉斥上訴人攻於心計，先向事主送禮，若對方拒絕回禮便感為難，形容屬精心安排和處心積累的交友騙案，駁回二人上訴，更直言兩人的判刑未具任何阻嚇性，又指兩男「好彩」，若他們有就判刑上訴必會加刑。



官曾質疑兩上訴人互相認識

兩名上訴人：黃琪昌和周浩榆(同為29歲)，黃被裁定2項欺詐和1項企圖欺詐罪成，被判監禁9星期；周被裁定三項欺詐罪成，被判監禁8星期。兩人同獲保釋等候上訴結果，今被駁回上訴後，即時收監。

兩人犯案時間接近，手法相同，上訴理由相約，更聘用同一律師，陳官曾懷疑兩男是否早已認識，控方卻稱沒有證據顯示二人相識。

自稱生日向事主送禮再要求回禮

黃琪昌於12月6日生日，但他在2018年的5月13和16日與兩名新相識，分別姓杜和姓邱的女事主見面，並稱見面當日是他的生日，黃並把一條他聲稱值2萬元的手鏈，和一條聲稱得師父加持過的水晶蜜蠟手鏈，分別送予杜和邱，然後反過來要女方買禮物給他，結果他與杜見面那天，杜送了他價值2800元的H&M西裝褸；與邱見面那天，邱則給了他現金2500元，和送了他一隻親手製作的毛公仔，並向他說了一聲：「生日快樂。」

要事主買西裝Apple Watch

周浩榆則於11月8 日生日，他於2018年同年3月12日、4月25日和5月15日，與另3名女事主見過面，她們分別姓梁、姓汪及姓馮。周同樣在與各女事主稱見面當天他的生日，又向各事主送手鏈等禮物，梁則送了H&M西裝給周作生日禮物，汪和馮原本亦在H&M買衣物送周，後按周要求買下Apple Watch作禮物，並把已買的衣物拿回H&M退款。

一事主疑受騙後苦跟數小時追款

周與汪見面當天，在「互送禮物」後要求提早離開，汪懷疑是騙局，一直跟隨周3至4小時，要周出示身份證及還款。周最後退回1830元予汪，汪後覺累讓周離開。

事主互不認識不可能捏造證供

黃及周同樣爭議事主是否因他們所作的「生日謊言」而送贈禮物。陳官指，若非黃聲稱當天是他的生日，以及他不斷請求杜和邱送禮，兩女是不會買東西予他，且邱送他的羊毛公仔更指明是生日禮物；至於周案的3名女事主，本來互不認識，但她們受騙情況卻如此接近，認為3女不可能捏造證供來陷周於不義。

案件編號：HCMA524、551/2021