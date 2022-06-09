疫情・最新｜單日確診再逾500宗　張竹君：BA.2.12.1傳播鏈逾十條

撰文：何瑞芬 馬煒傑 黃偉倫 黃煦緻 王潔恩 林穎嫺 陳淑霞 歐陽德浩 陳曉同 孔繁栩 江麗盈 陳栢麟
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本港昨日（8日）新增558宗確診個案，再刷新近一個半月單日新高；Omicron變種病毒株分支BA.2.12.1持續擴散，昨新增14宗個案，部份仍未有流行病學關連，主要在太古城至筲箕灣一帶，而何文田則是另一爆發點。一宗英國抵港第9日已進入社區才確診個案，懷疑BA.4或BA.5，患者曾到兩間食肆。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，現時社區有十多條懷疑BA.2.12.1傳播鏈，而根據已掌握的個案，全部患者病徵輕微，暫時沒有嚴重個案。

▼6月8日　招聘會求職人士排長龍▼

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▼6月8日　太古城中心阿詩瑪雲南風味軒疑爆疫▼

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▼6月8日　曾有BA.2.12.1患者到訪食肆如常營業▼

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▼日本開關觀光廳予旅客防疫指引▼

旅遊攻略｜泰日韓6月開關　一文睇清入境限制　有國家先到先得

【07:00】日本將如期於明日（10日）恢復接待外國遊客入境，雖現時規定必須參加旅行團，暫不能自由行，但適逢日圓匯率創20年新低，勢必吸引到一眾人士「換Yen」去日本旅行。不過，其實除了日本外，泰國及韓國兩個港人熱門旅遊目的地，早前亦已恢復通關。

三地中以泰國的要求最為簡單，只須接種兩劑疫苗便可入境，亦不設針對旅客的要求。至於韓國雖然防疫措施已放寬，但每日限30個簽證，成為入境的最大障礙。日本則處於兩地之間，只要符合一定要求便可「返鄉下」。下文將詳細講解三地的入境要求及當地的防疫措施。

消防處長專訪｜楊恩健：六招應對第六波疫情　消防員駕救護車消防處長專訪｜引入滅火機械人及無人機救火　七一啟動處長指揮室

【06:00】本港今年初爆發第五波新冠疫情，消防處處長楊恩健接受專訪時指出，消防處當時面對兩條「戰線」，挑戰前所未見，消防處已汲取經驗應對第六波，根據疫情啟動應變方案，以增加前線人手及加快救護車輪轉，務求「每個程序節省一分鐘，就多一分鐘」。

總括有六招：安排非前線人員調到最前線，並已訓練1,800名消防員駕駛救護車；調配救護車到最近洗消中心消毒，聘用外判清潔工進行，令救護員可休息及充飢，更研究引入快乾消毒藥水，可節省10分鐘。楊恩健任內目標推動科技救援，下年度啟動第四代調派系統，根據路面實況，調派最快車輛到埗。

增14宗BA.2.12.1本地個案　二人光顧太古城阿詩瑪雲南風味軒中招學校爆疫｜多94宗呈報　新加坡國際學校現三個案　全校停課大清洗疫情｜BA.4或BA.5流入社區　豪宅患者曾光顧A.T.A.S及奇納百川疫情︱酒吧群組追蹤滯後？陳肇始稱待考究　倘爆第6波應對更科學社交限制鬆綁酒店急補新血　大學畢業生搵工信心爆棚：無講到咁難

▼6月6日．優之良品全線結業▼

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疫苗｜屯門中學便服日限打針才可參加　家長批歧視：未打要搵窿捐疫苗｜再多三人死前兩周曾打針　兩少年打復必泰後胸痛疑患心肌炎院舍︱第五波5.2萬院友染疫　葵青區最多　3區安老院死亡率達一成院舍爆疫︱逾千名臨時照顧員合約屆滿　羅致光：現無計劃續聘

▼6月6日．九龍塘方方樂趣英文小學爆疫▼

消費券｜PayMe推4000萬奬賞誘市民轉會　奬品包括電動車、折扣券消費券︱第2期一筆過入帳？法例不設限　八達通：會考慮市民期望消費券｜政府稱八達通不受法律限制3000元　專家︰唔修例無辦法改日本開關｜團費創新低　東京輕井澤遊6.29飛　不包雜費每位1.1萬優之良品結業｜租金減得慢　業界看淡今年前景　倡聚焦本地人市場

▼6月1日起強制檢測公告▼

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強制檢測︱增46處　涉11食肆包括旺角一日三餐、花園餐廳確診大廈︱新增大廈回落至131幢　敦皓、譽皇居等上榜中西區最多兩區九屋苑污水陽性　涉藍灣半島、冠德苑等　政府派19萬套快測包

▼6月6日．海港城展示巨型機動君王暴龍▼

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