疫情・最新｜第五波現兩宗二次感染　剛過三個月免疫期再染疫

單日確診個案重上600宗以上，本港今日（9日）新增674宗確診個案，包括73宗輸入，新增直接核酸陽性個案332宗，昨日已核實的快測個案342宗。學校呈報有90宗。今增1宗死亡個案。



▼6月8日 招聘會求職人士排長龍▼



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▼6月8日 太古城中心阿詩瑪雲南風味軒疑爆疫▼



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▼6月8日 曾有BA.2.12.1患者到訪食肆如常營業▼



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▼日本開關觀光廳予旅客防疫指引▼



【17:05】將軍澳裕明苑裕昌閣及觀塘藍田邨藍暉樓今日傍晚圍封強檢，政府目標是在明日（10日）上午完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:00】政府今日（9日）表示，南區、北區、深水埗區及離島區共13個屋苑，污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向其居民、清潔工和物業管理員，派發共約26萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

【16:54】張竹君表示，第五波發現兩宗二次感染個案，一宗是男29歲，2021年7月打2針復必泰，2月28日核酸檢測陽性， CT17、18，5月29日剛剛過3個月再陽性CT27、28，做全基因分析個發現都是BA.2.2，不過差別大，有6個不同，非同一株，確定是第二次感染。

另有一宗2月尾快測陽性，26歲女士，無基因分析，5月30日核酸檢測陽性，CT20、22，過了3個月，因有醫療問題無打針，2月曾感染，與群組有關，該群組是BA.2.2，似是重覆感染，但因留意知道感染已120萬，兩宗個案是少數。

【16:50】新增7宗懷疑BA.2.12.1本地個案，其中3個案住觀德苑觀昌閣，第二樓層、方向之前有個案，已都強檢

-2宗個個患者是住西貢消防百勝角已婚人員宿舍的夫婦，與昨日香島5座個案是親戚

-1個案76歲女患者住在火炭嘉美花園

-1個案16歲男住在將軍澳和明苑和暉閣

-1個案25歲女住在灣仔東基大廈

【16:46】酒吧Shuffle增13個案，全部顧客，共104客、6職員中染疫，個別人士到過The Iron Fairies & Co、SHUFFLE及LINQ，全基因分析發現三間酒吧非常似，疑有互相傳播。

【16:41】【懷疑BA.4或BA.5】懷疑是一宗本地個案：

患者在麗豪航天城酒店兼職工作人員，女士46歲，6月6日例行檢測呈陽，最後6月7日上班，住東涌逸東2邨德逸樓，6月7日不舒服，主要在工作單位送物資比檢疫人士，會帶口罩、面罩、手套，會再了解該酒店有無懷疑個案是相類似基因，因爲工作是高危點，認為源頭有機會是這個地方，患者6月4日與朋友在東涌黃泥屋大頭蝦海鮮酒家食飯，會做強檢。

【16:38】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，保良局林文燦英文小學爆疫，6A班老師檢測呈陽性，6月6日最後上學，今日3個名6A學生檢測陽性，全部昨日最後返學，這一班有25名學生，建議該班停課1星期。

【10:28】政府早前宣布將「疫苗通行證」擴展至醫管局專科門診診所、地區康健中心等13類醫療處所，屆時病人和照顧者均要打齊三針，才可進入處所使用服務。若有病人未能符合疫苗接種要求，則要到訪前48小時的核酸檢測陰性證明取代。

路向四肢傷殘人士協會主席嚴楚碧今早（9日）在電台節目表示，收到10多宗求助個案，表示未能符合打針要求，做核酸檢測亦有困難，不知如何是好。她指，有部份身體條件不適合打針的人為能順利覆診，決定勉强打針，結果舊病復發。

【08:30】馬鞍山銀湖・天峰第一座完成圍封強檢，其間741人接受檢測，當中發現兩宗陽性檢測個案，當局曾派員到訪257戶，當中38戶在過程中沒人應門。

【07:00】日本將如期於明日（10日）恢復接待外國遊客入境，雖現時規定必須參加旅行團，暫不能自由行，但適逢日圓匯率創20年新低，勢必吸引到一眾人士「換Yen」去日本旅行。不過，其實除了日本外，泰國及韓國兩個港人熱門旅遊目的地，早前亦已恢復通關。

三地中以泰國的要求最為簡單，只須接種兩劑疫苗便可入境，亦不設針對旅客的要求。至於韓國雖然防疫措施已放寬，但每日限30個簽證，成為入境的最大障礙。日本則處於兩地之間，只要符合一定要求便可「返鄉下」。下文將詳細講解三地的入境要求及當地的防疫措施。

【06:00】本港今年初爆發第五波新冠疫情，消防處處長楊恩健接受專訪時指出，消防處當時面對兩條「戰線」，挑戰前所未見，消防處已汲取經驗應對第六波，根據疫情啟動應變方案，以增加前線人手及加快救護車輪轉，務求「每個程序節省一分鐘，就多一分鐘」。

總括有六招：安排非前線人員調到最前線，並已訓練1,800名消防員駕駛救護車；調配救護車到最近洗消中心消毒，聘用外判清潔工進行，令救護員可休息及充飢，更研究引入快乾消毒藥水，可節省10分鐘。楊恩健任內目標推動科技救援，下年度啟動第四代調派系統，根據路面實況，調派最快車輛到埗。

▼6月6日．優之良品全線結業▼



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▼6月6日．九龍塘方方樂趣英文小學爆疫▼



▼6月1日起強制檢測公告▼



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▼6月6日．海港城展示巨型機動君王暴龍▼

