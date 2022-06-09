大快活女廚工上班遇劫身亡　兩積犯稱只為搶金鏈　認誤殺囚10年

兩名案底累累的無業漢，看中一名在大快活工作的女廚工頸上的金鏈，便尾隨及搶劫她，女工被劫後回到工作地點時口罩沾血，回家休息時吐血，送院證實頭骨骨折腦部受創，最終不治。警方調查發現兩男曾跟隨她，卻不知事件如何發生。兩無業漢早前承認誤殺，堅稱不知女工如何受傷，高等法院法官今（9日）判刑時指，兩被告因貪心而行劫，他們不但奪去女工的性命，更令她的家庭破碎，為其家人帶來傷痛，判兩人入獄10年。



兩被告均有數十個案底

被告陳麗明（58歲）及羅健強（59歲），被控於2020年5月29日，誤殺練麗芬（55歲）。首次被告分別有27和36項案底，並同樣因販毒罪，於2014年分別被判囚8年6個月和8年4個月。

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首被告稱不知如何令女工受傷

法官判刑時引述兩名被告的求情，兩人均稱對所作的行為深感後悔，首被告稱只是想搶走女工的金鏈，不知道如何令對方受傷，或她在遇劫後跌倒。

官指兩被告刑責相同

法官接納行劫手法非熟練，兩名被告本身非有特定目標，女工當時戴上金鏈而成為目標，沒有證據顯示搶劫如何發生，亦不知道女工的頭部是如何受傷，但被告曾懦怯地襲擊她。但兩被告卻是因貪心而犯案，最終更令女工失去性命，更令其家庭破碎，為她的家人帶來傷痛。次被告雖稱他非領導角色，法官卻認為兩名被告是有共識行劫，他們雖然負責不同角色，但刑責相同，故以監禁15年為量刑起點，兩人認罪扣減至10年。

回餐廳上班左耳背有傷

案情指，女廚工練麗芬於2020年5月24日早上約10時，離家前往宇晴軒工作。惟她於11時左右到達餐廳後，同事見她的口罩染血，左耳背有傷。練因此返家休息，但兒子驚覺她吐血，遂報警。

送院後發現腦出血

練被送院時，兒子發現她的金鏈不翼而飛。同時，檢查顯示練的腦幹和蛛網膜下出血、頭骨骨折等，她最終於同月29日不治。 驗屍報告指，練的死因為腦部受創和支氣管肺炎。

兩被告奪金鏈後立即變賣

警方翻看閉路電視片段，發現兩被告曾尾隨練，因此拘捕兩人。首被告在錄影會面稱，因沒有錢買冰毒，遂相約次被告，向對方索款。惟見面時，首被告看到死者帶著金鏈，遂尾隨對方，並於長沙灣蔬菜批發市場搶她的金鏈，之後和次被告離開。他以12,400元變賣金鏈，把其中2000元給予次被告。

次被告則在錄影會面指，首被告下手時，自己不想參與。惟跌在地上的練，懷疑似求助時，次被告因感害怕而未有施以援手。

案件編號：HCCC170/2021