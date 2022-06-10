疫情．最新｜增672宗確診　59宗輸入個案　學校呈報106宗

本港今日（10日）新增672宗確診個案，包括59宗輸入，新增直接核酸陽性個案佔291宗，學校呈報106宗，多間學校有停課安排。今日無新增死亡個案。



昨日疫情新聞總覽：

▼6月8日 曾有BA.2.12.1患者到訪食肆如常營業▼



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▼6月8日 招聘會求職人士排長龍▼



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【17:11】立法會紡織及製衣界議員陳祖恒，在家中自行快速檢測，初步結果呈陽性，目前與同住家人正接受居家檢疫。

【17:05】本港疫情持續，政府今（10日）表示，中西區、屯門區及大埔區合共25個屋苑，因污水樣本呈陽性，顯示或有隱性患者，故向該區居民、清潔工和物業管理員派發合共約20萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。



涉事25個地點有9處位於中西區，包括港島西半山一帶，例如敦皓、承德山莊、明珠台及芝蘭台等屋苑及大廈；至於屯門區佔10處，大埔區則有6處。

【17:00】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，現時個案比早前1、2星期多，有600至700宗，其他數字亦反映到，包括強檢、污水檢測、香港大學即時繁殖率數字上升，情況是希望觀察對醫療設施負擔，例如醫管局報告入院率、死亡率、嚴重個案，已預料個案在社區有蔓延，多了人流，可能有個案增加，有做爆發調查，例如餐廳、酒吧發現有聚集性，一般停業及大清洗，已與其他部門研究有否情況令爆發產生，例如空氣、人流，另外，學校要嚴加防範，要繼續每日快測，包括師生，有效防止學校大型爆發，Omicron傳播力高，希望避免大型爆發，可減緩升幅。

張竹君表示酒吧Shuffle群組再增三宗個案，累計逾百人染疫。右為劉家獻醫生。(梁思行攝)

【16:57】酒吧Shuffle再增三宗個案，累計107名顧客及6職員染疫。

【16:50】總數118宗懷疑輸入BA.2.12.1個案，懷疑本地66宗。

-4個案可能與之前有關，其中1宗是10歲男童，家人確診，住何文田 (ONE HOMANTIN) 的家人

-41歲男士，住鄱陽閣，有屋企人染疫，家居檢疫找到

-84歲男85歲女夫婦住將軍澳和明苑和暉閣，之前有個案做強檢，但與之前不同單位，暫時無相關

-49歲男將軍澳維景灣畔12座

-一家三口屯門青山公路恆順園

-68歲女患者何文田邨適文樓，封區強檢發現個案，基因分析，未必和其他大廈個案相關

-住灣仔絡克道高華大廈的33歲女患者未找到源頭

【16:45】學校呈報106宗，涉93間學校、84 名學生及22名教職員。

-其中32間學校多過2個案以上，大部分是散發個案，不同班級，同社區活躍個案有關

-保良局林文燦英文小學：昨新增一老師、三學生6A陽性，該班別建議暫時停止面授，今日3學生陽性在另一班4B班，建議停面授課

-蘇淅小學國際部：P5R班停面授，多一個老師受影響

-荃灣心怡天地幼稚園：早上一班有13學生，2老師、2學生陽性，暫時停課1星期

-灣仔英基白普利小學：2學生及一老師5S班陽性，建議停課一星期

【09:00】觀塘藍田邨藍暉樓今早解封，約1670人接受了檢測，當中共發現兩宗陽性檢測個案。另外，將軍澳裕明苑裕昌閣亦解封，其間1487人接受檢測，當中發現兩宗陽性檢測個案。

▼6月5日．太古城翠湖臺鄱陽閣圍封檢測▼



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▼6月3日．中環蘭桂坊酒吧Shuffle爆疫▼



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▼6月2日，中環酒吧LINQ爆疫▼

