疫情．最新｜9間食肆納強制檢測　將軍澳壽司郎及譚仔三哥米上榜

本港今日（10日）新增672宗確診個案，包括59宗輸入，新增直接核酸陽性個案佔291宗，學校呈報106宗，多間學校有停課安排。今日無新增死亡個案。



昨日疫情新聞總覽：

【22:59】品學兼優、能歌善舞的11歲女童蕭奕彤，前日（8日）因心口痛及肘痛入院檢查，確診心肌炎，昨早（9日）情況突然急轉直下，現時在兒童醫院深切治部ICU留醫。女童姨姨今日（10日）在Facebook專頁發文，指奕彤三星期前曾接種第二劑復必泰疫苗，現時需使用人工心肺機減輕心臟負荷，呼籲網友可為她集氣、祈願，「但願她有天醒來時，只是如夢一場，那時會是浴火重生的鳳凰。」醫管局表示，現時奕彤情況仍然危殆留醫。

11歲女童蕭奕彤前日因心肌炎入院，現正留院，情況危殆。（Facebook專頁「地上媽媽」圖片）

【22:40】食衞局公布強制檢測公告，有9間食肆及29幢大廈上榜。上榜食肆包括將軍澳 厚德邨壽司郎，患者在6月6日14:45至15:45光顧，鄰近的明德商場譚仔三哥米線也上榜，患者光顧時間為6月6日14:00至 15:00。

西貢也有三間食肆上榜，為WM 酒店 LG 樓的WM 咖啡廳 西貢 WM 酒店 L、福民路貢串和海旁廣場Little Cove Espresso；屯門也有三間食肆納入強檢，為屯門三聖邨熟食亭南記海鮮飯店、門巴黎倫敦紐約戲院購 物中心地下肯德基家鄉雞和屯門時代廣場南翼吉野家。餘下一間觀塘創紀之城 APM廣場的PAN de PAIN Pancake ＆ Sweet。

29幢上榜住宅大廈中，屯門良景邨良偉樓因污水樣本檢測呈陽性而上榜，為重推強檢後首次再有大廈因此原因上榜。其他上榜大廈有將軍澳君傲灣3座、大圍名城2期2座、沙田沙田第一城41座、尖沙咀漾日居7座、大角咀君滙港1座、九龍塘雅士花園3座、油麻地御金．國峯3座等。

在指定時間在場人士，須於明日或後日（11或12日）進行核酸檢測。

▼6月10日強制檢測公告▼



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民政事務總署牌照事務處今日（10日）到位於旺角金雞廣場三樓的金儷星鳳凰于飛宴會廳突擊執法，發現該會址內安排現場表演及容許顧客進行跳舞活動。（政府新聞處圖片）

【22:15】民政事務總署轄下牌照事務處今日（10日）到旺角金雞廣場三樓一個會址進行突擊執法行動，發現負責人涉嫌未有遵從第599F章及第599L章下相關規例的規定及指示，包括容許顧客進行跳舞活動等，總共涉「六宗罪」。署方指有22名客人因嫌在進入會址前未有掃描「安心出行」場所二維碼及未能遵從「疫苗通行證」的要求，而被發出定額罰款通知書，以每人5,000元計，共罰款11萬元。

民政事務總署並無公布有關會址名稱，翻查資料旺角金雞廣場三樓為「金儷星鳳凰于飛宴會廳」，員工承認有執法人員今日到來調查，而民政事務總署公開的圖片，舞台與金儷星相同。該宴會廳為第四波疫情中跳舞群組的重災區，400名跳舞群組確診者中，至少73人曾到金儷星跳舞。

【21:06】澳門食品安全廳昨日（9日）公布，在一批產地為波蘭的急凍鴨舌樣本驗出新冠病毒，澳門市政署已即時銷毀該箱重10公斤貨品。香港食環署食物安全中心今日（10日）稱發現受影響批次產品曾進口香港，已指示進口商將受影響批次下架停售，並展開回收，中心會安排銷毀。食安中心又呼籲市民停止食用受影響批次，有關急凍鴨舌名稱為CEDROB品牌的Duck Tongues Deep Frozen，由波蘭生產，進口商是形灃食品有限公司。

【19:30】本港近日屢有食肆及酒吧群組爆發疫情，有處所更被發現通風系統欠佳。政府按《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）向餐飲業務發出最新指示，規定餐飲處負責人今日（6日）起須在其處所開放營業時間適當地開啟、運作、保養及維修其與新鮮空氣供應量相關的通風系統，違例者將被罰晚市「停賽」，每枱人數上限亦將縮至二人，為期14天。

▼6月8日 曾有BA.2.12.1患者到訪食肆如常營業▼



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【19:06】【HKexpress/香港快運】日本今日（10日）有限度開關，讓港人跟團「回鄉」，多間旅行社隨即出團以解港人「思鄉」之情。本地廉航香港快運今日亦宣布，將於6月24日起重啟來往東京的恆常航班，逢周五出發，8日後，即下一個周五才有回程機返港，最快來回的航班為6月24日和7月1日，整套機票連稅已需5,496元，若計及行李等雜費，整套機票的售價將更高。



值得注意的是，來回程均是白天上機，旅客不能再如以往一樣以夜機或凌晨機「偷」多一天時間在日本掃貨。

（HK Express fb截圖）

【18:51】疫情現回升趨頭，香港大學公共衞生學院最新病毒即時有效繁殖率數據，亦回升至1.7588水平，創三個月新高，即每一名患者傳染至約1.76人。衞生署衞生防護中心公布的全港十八區6月個案病發率顯示，中西區達4.3為全港最高，即該區每一萬人有4.3人確診，平均每2,300人就有一人染疫。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（10日）在疫情記者會表示，社區人流上升，個案有增加是合理，亦預料個案在社區有一定蔓延，當局會對現有個案進行調查，避免大型爆發，希望可減緩升幅。

【18:10】當局由下午6時起圍封香港仔鴻福苑鴻澤閣進行強制檢測。政府已經於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上11時前接受檢測，目標是在明日（11日）約上午10時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

政府解釋審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，通過風險評估，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

香港仔鴻福苑鴻澤閣6月10日被圍封檢測。

【17:11】立法會紡織及製衣界議員陳祖恒，在家中自行快速檢測，初步結果呈陽性，目前與同住家人正接受居家檢疫。

▼6月8日 招聘會求職人士排長龍▼



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【17:05】本港疫情持續，政府今（10日）表示，中西區、屯門區及大埔區合共25個屋苑，因污水樣本呈陽性，顯示或有隱性患者，故向該區居民、清潔工和物業管理員派發合共約20萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。



涉事25個地點有9處位於中西區，包括港島西半山一帶，例如敦皓、承德山莊、明珠台及芝蘭台等屋苑及大廈；至於屯門區佔10處，大埔區則有6處。

【17:00】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，現時個案比早前1、2星期多，有600至700宗，其他數字亦反映到，包括強檢、污水檢測、香港大學即時繁殖率數字上升，情況是希望觀察對醫療設施負擔，例如醫管局報告入院率、死亡率、嚴重個案，已預料個案在社區有蔓延，多了人流，可能有個案增加，有做爆發調查，例如餐廳、酒吧發現有聚集性，一般停業及大清洗，已與其他部門研究有否情況令爆發產生，例如空氣、人流，另外，學校要嚴加防範，要繼續每日快測，包括師生，有效防止學校大型爆發，Omicron傳播力高，希望避免大型爆發，可減緩升幅。

張竹君表示酒吧Shuffle群組再增三宗個案，累計逾百人染疫。右為劉家獻醫生。(梁思行攝)

【16:57】酒吧Shuffle再增三宗個案，累計107名顧客及6職員染疫。

【16:50】總數118宗懷疑輸入BA.2.12.1個案，懷疑本地66宗。

-4個案可能與之前有關，其中1宗是10歲男童，家人確診，住何文田 (ONE HOMANTIN) 的家人

-41歲男士，住鄱陽閣，有屋企人染疫，家居檢疫找到

-84歲男85歲女夫婦住將軍澳和明苑和暉閣，之前有個案做強檢，但與之前不同單位，暫時無相關

-49歲男將軍澳維景灣畔12座

-一家三口屯門青山公路恆順園

-68歲女患者何文田邨適文樓，封區強檢發現個案，基因分析，未必和其他大廈個案相關

-住灣仔絡克道高華大廈的33歲女患者未找到源頭

【16:45】學校呈報106宗，涉93間學校、84 名學生及22名教職員。

-其中32間學校多過2個案以上，大部分是散發個案，不同班級，同社區活躍個案有關

-保良局林文燦英文小學：昨新增一老師、三學生6A陽性，該班別建議暫時停止面授，今日3學生陽性在另一班4B班，建議停面授課

-蘇淅小學國際部：P5R班停面授，多一個老師受影響

-荃灣心怡天地幼稚園：早上一班有13學生，2老師、2學生陽性，暫時停課1星期

-灣仔英基白普利小學：2學生及一老師5S班陽性，建議停課一星期

【16:28】18歲無業青年去年在機舖內被警員截查時，出示假「安心出行」到訪紀錄，被控企圖誤導警務人員罪，案件今日（10日）在西九龍裁判法院提堂。辯方要求索取文件，於是案件押後至7月15日再訊，期間青年獲以原有條件保釋。

【15:09】消費券2022第二階段的儲值支付工具營辦商增至六間，第二期$5,000消費券有傳將於7至8月間向合資格市民派發，但支付平台「轉會前哨戰」戰幔已掀起，不同平台紛紛推出回贈優惠，或提升App功能應戰，圖吸引消費者在消費券2022第二階段轉會。

當中，八達通新近推出「好賞嘟」功能，讓消費者儲商戶印花賺優惠、WeChat Pay HK亦提升儲印花功能；多間支付平台的優惠涉及7-11便利店、UNIQLO、大家樂、麥當榜、京東網、酒店Staycation等。當中最觸目為Tap & Go的MIRROR演唱會抽獎。下文將詳盡講解最新優惠。

【13:55】警方網罪科昨（９日）拘捕3男女，涉嫌於網上虛報快測陽性結果，被捕人包括救護員、咖啡師及地產從業員。其中1男1女被捕人報稱是救護員及咖啡師，他們為情侶關係，早前他們上載的陽性結果證明，相信是網上截圖或是舊的陽性結果相片，並用作虛假的呈報申請，以取得康復紀錄二維碼、以符合疫苗通行證的要求。警方指有關行動仍然進行中，不排除有更多人士被捕。

警方網絡安全及科技罪案調查科總督察鄭澤仁，今（10日）中午交代案情。(馮國良攝)

【09:00】觀塘藍田邨藍暉樓今早解封，約1670人接受了檢測，當中共發現兩宗陽性檢測個案。另外，將軍澳裕明苑裕昌閣亦解封，其間1487人接受檢測，當中發現兩宗陽性檢測個案。

▼6月5日．太古城翠湖臺鄱陽閣圍封檢測▼



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▼6月3日．中環蘭桂坊酒吧Shuffle爆疫▼



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▼6月1日起強制檢測公告▼



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▼6月2日，中環酒吧LINQ爆疫▼

