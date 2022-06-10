《傳真社》宣布即日起停止運作：萬物有時　現在是時候告別了！

以調查報道為定位、於2015年起家的新聞通訊社《傳真社》今（10日）於官網及社交平台發聲明，宣布即日起停止運作，員工將按既定程序遣散，每月訂閱的款項會即日停止轉帳。

《傳真社》表明，成立六年以來不斷摸索，亦遇過挫折，更曾面對財政危機，一度裁減至兩名記者，但有賴公眾支持渡難關，「惟近年傳媒行業巨變，屢次思考是否仍有繼續下去的空間」，期間仍決定謹守崗位，報道事實，「惜萬物有時，現在是時候告別了。」



以調查報道為定位的《傳真社》，今（10日）於官網及社交平台發聲明，宣布即日起停止運作。(資料圖片)

《傳真社》於官網及社交平台發表停運聲明，開首即指「是時候說再見了」，並回顧指，傳真社自2015年由3,300人支持成立，「是香港人創下的歷史紀錄，亦是一個夢想的實現。」

聲明續指，回顧這6年多的日子，「開初我們不斷摸索如何經營一間屬於香港的調查報道通訊社，一邊跌跌碰碰，一邊恪守著創立時的原則與理念。」我們曾經大膽嘗試，遇過挫折，試過迷路、修正、改進、突破、堅守……默默用嚴謹的報道去換取信任與認同，一步一步走到今天。」

聲明提到，《傳真社》曾面對財政危機，一度裁減至兩名記者，但有賴公眾的支持及陪伴，「支撐著我們財政回復穩健，穩步成長，有機會與香港一同經歷無數重要時刻，我們亦為追尋事實真相竭盡所能。」惟近年傳媒行業巨變，《傳真社》屢次思考是否仍有繼續下去的空間，但每次最終都決定本著信念，謹守崗位、報道事實。不過，《傳真社》提到，「惜萬物有時，現在是時候告別了。」，又表明感謝信任、支持、關心我們的人，「給我們力量走到今天；感謝批評和監察我們的人，令我們變得更強更好；感謝曾與我們共事、一同為真相努力的人，有你一同寫下歷史，與有榮焉。」

《傳真社》表示，於即日起停止運作，員工將按既定程序遣散，每月訂閱的款項會即日停止轉帳。