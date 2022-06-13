居屋2022｜攪珠結果出爐　白表申請者抽中頭兩個號碼可揀樓？

【居屋/白居二/驥華苑/冠山苑/安秀苑/啟欣苑/裕雅苑/愉德苑/昭明苑】今期居屋推售七個新盤，包括北角驥華苑、啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑，合共提供8,926個單位。房委會合共收到逾25萬份申請，並於今日早上（13日）完成攪珠程序，中籤者預料將會於第四季開始揀樓。

今期居屋白表和綠表比例維持六四比，《香港01》計算後，撇除家有長者、一般家庭及單身人士配額等因素，現時白表申請人抽中首兩個號碼有較大機會揀樓，抽中第三個號碼的申請人則要交由電腦抽籤決定誰成為「幸運兒」；而綠表單身者的競爭相對較少，抽中頭七個號碼仍有機會揀樓。

不過，由於揀樓次序是按各組別的配額決定，由於房委會遲遲未公布每個類別的申請者數目，現時只能極為粗略計算「上車」機率，不可視為最終結果。



今期居屋首10個攪珠號碼，依次序為00、47、08、11、29、16、09、72、64、36。由房委會發出的確認書編號的最後兩個數字，便是對應攪珠的號碼，假設號碼是00，代表你有機會於第一組揀樓。

房委會表示，今期居屋接獲25.2萬份申請，其中綠表申請有約4.9萬份，白表有20.3萬份申請。今期居屋綠表和白表比例維持4:6，換言之，白表申請超額認購約36.9倍，平均37人爭一個單位；而綠表則超額申請約12.7倍，平均13人爭一個單位。

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由於房委會至截稿前，仍未提供每個類別申請人數的資料，即家有長者、一般家庭、單身人士等各組別的申請數目，現時只能粗略計算到白表申請人只是是屬於首兩個號碼（00、47），暫時有機會「中獎」可「上車」，在今年第四季揀樓，而第三個號碼（08）則只有約三分之二機會可以揀樓，機會最終花落誰家會交由電腦排序。

至於綠表方面，則首七個號碼的申請者（00、47、08、11、29、16、09）都有很大機會揀樓，而第八個號碼申請者的機會較渺茫，只有29%機會可「中獎」，亦即該號碼約有4人爭一個單位。

必須注意是，今期居屋除了要視乎申請號碼的次序，同一號碼組別內的申請者仍要以申請類別和電腦排序，再決定揀樓次序，故最終揀樓機會率，仍有待房委會公布每個類別申請數字，才能較準確計算。

白表申請者的申請類別次序則如下：



1. 參加「家有長者優先選樓計劃」的核心家庭申請者

2. 其他核心家庭申請者

3. 非核心家庭申請者

4. 一人申請者

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居屋2022綠表申請人的申請類別次序如下：



1. 受房委會已公布白田邨第9、第10、第11及第13座公屋清拆計劃影響的家庭申請者

2. 受房委會已公布石籬中轉房屋第10及第11座清拆計劃影響的合資格家庭申請者

3. 參加「家有長者優先選樓計劃」的家庭申請者

4. 其他家庭申請者

5. 受房委會已公布白田邨第9、第10、第11及第13座公屋清拆計劃影響的一人申請者

6. 受房委會已公布石籬中轉房屋第10及第11座清拆計劃影響的合資格一人申請者

7. 其他一人申請者

房委會表示，各申請類別經電腦按攪珠結果隨機排列的次序，將於明日（14日）上載至房委會的專用網頁，同時會在樂富客務中心、房委會的屋邨辦事處及分區租約事務管理處、房協的出租屋邨辦事處及民政事務總署轄下各諮詢服務中心展示。申請者亦可致電房委會銷售及白居二熱線2712 8000查詢。

今期居屋預期將於第四季開始揀樓，當局將會按申請類別的優先次序，分批發信邀請合資格申請者前往樂富房委會客戶服務中心揀選單位。合資格的綠表申請者獲邀選購單位時，視乎單位的供應情況，可選擇購買居屋單位或租置計劃回收單位。