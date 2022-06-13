啟思幼稚園設駐校藝術專科老師　生活化題材引導幼兒走進藝術世界

幼兒藝術教育近年越來越受重視，啟思幼稚園新學年起將引入駐校藝術專科老師，由專修藝術、具備藝術素養的教師擔任，帶領幼兒學習美術技巧，培養對美術的興趣。



學校亦特別設計專題活動讓幼兒認識不同時期的藝術家，並將藝術融入教學及環境中，例如以怪獸、Staycation、魔法等主題設計校園，鼓勵幼兒在生活中尋找藝術，在藝術中發掘生活。



啟思幼稚園教務主管與杏花及匯景分校校長馮慧敏表示，藝術專科老師會負責設計教案及帶領藝術活動，教學目標是培養幼兒對美術的興趣，欣賞美術及學習美術技巧，「幼兒和老師也是同時學習的。」她坦言，要求應徵者專修藝術、具備藝術素養，並同時擁有幼兒教育文憑及教學經驗並非易事，但目標是希望每一間分校都有一位藝術專科老師。

啟思幼稚園教務主管馮慧敏校長及校務主管歐鳳珊校長表示，引入藝術專科老師可提升其他老師在教學中的藝術技巧。（學校提供）

除此之外，啟思幼稚園亦特別設計藝術專題活動「走進藝術大師的世界」，引導幼兒認識不同時期的藝術家，利用不同材料學習藝術大師的創作技巧。馮慧敏表示，希望幼兒能親近、接觸、感受和享受藝術，「尤如走進藝術大師的內心，用他們的角度看世界。」

她說，新學年起會將藝術融入教學及環境中，各級幼兒會參加不同的藝術活動及藝術展覽，包括個人及集體創作。此外，學校還會以不同主題讓幼兒感受藝術，配以不同的感官刺激和探索，擴闊幼兒眼界，例如九龍塘正校會以「Staycation主題酒店」作為年度主題，善用校園露天活動場地，呈現不同主題如露營車Staycation、觀星Staycation 等，題材貼近生活，也是疫情下有趣的親子話題。

在幼兒學習藝術的過程中，家長經常會以大人的角度審視孩子作品，但馮慧敏提醒，「其實藝術並沒有美與醜的定義，只有個人的歡喜與否。」她解釋，藝術創作過程中，任何選擇都發自內心，沒有必然的美，學會欣賞孩子，讓他們在愉快的童年中成長才是最重要。