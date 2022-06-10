港大病毒有效繁殖率逼1.76　三個月新高　中西區每萬人4.3人中招

疫情現回升趨頭，香港大學公共衞生學院最新病毒即時有效繁殖率數據，亦回升至1.7588水平，創三個月新高，即平均每一名患者傳染至約1.76人而衞生防護中心公布的全港十八區6月個案病發率顯示，中西區達4.3為全港最高，即該區每一萬人有4.3人確診。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（10日）在疫情記者會表示，社區人流上升，個案有增加是合理，亦預料個案在社區有一定蔓延，當局會對現有個案進行調查，避免大型爆發，希望可減緩升幅。



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每名患者傳染約1.76人 中西區、灣仔、油尖旺6月發病率最高

港大最新的病毒即時有效繁殖率回升至1.7588，即平均每一名患者傳染至約1.76人，回升到3月頭的水平，創三個月新高。而衞生署衞生防護中心昨日公布18區6月截至4日的個案病發率，當中以港島區情況最為嚴峻，中西區的個案病發率為每一萬人便有4.3人確診，鄰近的灣仔區亦在每一萬人當中有3.4人確診；而港島區以外，九龍的油尖旺區情況亦較其他區份嚴峻，該區平均每一萬人有3人確診。

張竹君在疫情記者會上被問到對疫情發展的看法，她指出確診數字上比過去一兩星期多，由二百至三百升至六百至七百，而除確診數字外，強制檢測、污水陽性比率及港大即時繁殖率等數字均有所上升，而目前首要的是留意疫情對醫療設施的負擔，如醫管局報告的入院率、死亡率、嚴重個案等。

張竹君指目前首要的是留意疫情對醫療設施的負擔。（資料圖片）

張竹君：人流升 個案在社區蔓延

她又提到現時社區人流上升，個案有增加是合理，亦預料個案在社區有一定蔓延，而現時的個案亦會進行爆發調查，例如餐廳、酒吧發現有聚集性，一般會建議停業進行大清洗，亦會聯同其他部門研究是否有情況會令爆發產生，例如空氣、人流等。

另外，學校亦要嚴加防範，師生需繼續每日快測，以有效防止學校大型爆發，強調Omicron傳播力高，當出現2至3個個案便要求即時停課，以避免大型爆發，希望可減緩升幅。

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