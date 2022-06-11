疫情．最新｜再有酒吧爆疫　Racks City、蘇杭街FLM共31人中招

疫情反彈，確診個案大增，本港今日（11日）新增851宗確診個案，包括74宗輸入。今日無新增死亡個案。再多兩間酒吧爆疫，中環雲咸街Racks City共18人中招，上環蘇杭街FLM有13人染疫，有顧客一晚去完亦爆疫的酒吧LINQ，再去FLM，或是傳播源頭。



昨日疫情新聞總覽：

香港大學公共衞生學院最新病毒即時有效繁殖率數據，6月10日數字最新升至1.8。（港大醫學院圖片）

▼6月8日 招聘會求職人士排長龍▼



+ 6

▼日本開關觀光廳予旅客防疫指引▼



【17:30】澳門政府公布，由6月15日起，完成疫苗接種人士從港台或外地入境，檢疫安排由原定的「14+7」改為「10+7」的檢疫安排，即隔離醫學觀察減少4天至10天，而7天自我健康監測則維持不變。

+ 3

【17:22】荃灣象山邨樂山樓今日（11日）傍晚圍封強檢，政府目標是在明日（12日）上午約十時完成行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:10】本港疫情持續，政府今（11日）表示，觀塘翠屏南邨因污水樣本呈陽性，顯示或有隱性患者，房屋署將向該區居民、清潔工和物業管理員派發合共約4萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

▼3月30日 觀塘翠屏（南）邨翠杏樓圍封檢測▼



+ 4

【17:00】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，確診數字輕微上升，但入院重症、死亡未見明顯增加，呼籲未打三針者盡快打針。上升原因相信是社區傳播鏈一直未停，人流多了，可能周末、長假期，多人流聚集，可能以前未感染的人都多了出外，都會令傳播風險增加。

【16:54】保良局林文燦英文小學再有新增個案，4B班多一宗個案，累計4宗，有一名老師有教6A班，及任教數學小組，在五年級，這班多2個案，總共13學生，建議小組停活動，染疫老師6月6日最後上學，包括染疫老師全校共14個案

【16:50】本地多兩宗BA.2.12.1個案：

-57歲女士，住大埔廣福道，國泰貴賓室廚房洗碗工，無同其他人接觸，有機會本地社區感染，亦有可能出入機場由輸入個案感染

-61歲女士，住沙田禾輋邨順和樓，未找到同其他個案相關

【16:40】增兩爆爆發地點：

-雲咸街雲門巷2樓Racks City：6月4日晚9半至凌晨2點，有飲酒、打枱波、跳舞地方，9男及9女染疫，21至35歲，6月6日最早發病，18個案，有5個案似本地流行病毒株

-上環蘇杭街62號FLM：6月4日11:00pm-2am，13個案，11男及2女，有人當晚先去早前爆疫的LINQ酒吧，後轉場到FLM，之後確診，有機會是LINQ相關個案，已有個案初步分析，屬本港流行病毒株

【10:02】香港仔鴻福苑鴻澤閣今早完成圍封強檢，行動中869人接受檢測，當中發現10宗陽性檢測個案，政府亦曾派員到訪350戶，當中52戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

本港疫情持續升溫，近日每日確診個案回升至逾600宗水平。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（11日）在商台節目《政經星期六》指，隨著社交距離措施放寬，每日個案上升是預期之內，但本港接種率高，重症與死亡個案不多，已有一定的保護屏障，認為不需太擔心。

▼6月5日．太古城翠湖臺鄱陽閣圍封檢測▼



+ 2

【07:00】香港有診所遭指控疑打錯針，將科興新冠疫苗誤當HPV針注射。事主陳女士向《香港01》投訴，指周三（6月8日）到尖沙咀一間診所注射HPV子宮頸癌疫苗，但護士錯誤為她注射科興新冠疫苗。事後診所提出賠償一萬元，但要求她簽名封口放棄追究，最終她拒絕，「錯咗就係錯咗，打針咁大問題。」

陳女士向記者展示HPV預約紀錄，確認自己原本是想打HPV針，而診所打錯科興後，亦印出政府第四針的新冠疫苗接種證明書。

涉事診所回覆查詢時指，事主來到診所稱「要接種疫苗」，登記後發現客人使用港澳通行證，而醫生評估客人適合接種後，職員帶同接種新冠疫苗同意書與客人核對並簽署同意書，完成接種出示針紙時，客人報稱是來接種HPV疫苗而不是科興疫苗。診所指已立即主動向衛生署上報，並將案件交警察處理。警方表示，案件暫列糾紛處理。

有顧客表示，在醫療中心購買HPV疫苗服務，但護士錯誤為她注射科興疫苗，事後要她簽署文件不准重提事件。（羅君豪攝）

▼6月6日．海港城展示巨型機動君王暴龍▼



+ 13

▼6月3日．中環蘭桂坊酒吧Shuffle爆疫▼



+ 1

▼6月2日，中環酒吧LINQ爆疫▼



▼6月1日起強制檢測公告▼

