移民展今開鑼　登記入場人數較上屆增三成　六成人考慮兩年內離港

港人移民潮持續，入境處今年首季數據顯示，港人淨流出達14萬。第三屆「國際移民及置業博覽」今日（11日）起，一連兩日於會灣仔會展舉行。主辦機構的調查顯示，有60%港人計劃兩年內移民，大部份為中產及富裕家庭，當中以考慮移民英國佔最多。主辦機構指出，港人移民原因眾多，不能一概而論歸咎於政治問題，並提出多項建議，避免移民後碰上問題。



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19%考慮半年內移民 英國佔最多

第三屆「國際移民及置業博覽」今明兩日於會展舉行，向公眾提供諮詢平台。主辦商於展覽舉行前，向網上登記參觀人士收集3.5萬份訪問。調查顯示，當中有60%受訪者計劃於兩年內離港，當中佔19%考慮半年內離港。至於最有興趣的移民目的地，英國佔31%、加拿大佔22%、澳洲佔21%，全部是曾為港人推出移民救生艇的國家。

66%受訪者資產逾800萬元

調查亦顯示，受訪者的資產範圍，800萬元以上佔66%，當中有17%超過5,000萬元。至於家庭月入為15萬以上的移民傾向佔最多達30%，反映富裕家庭較傾向考慮移民。不過所有收入階層，均最多人考慮移民英國，分別佔約30%。

國際移民及置業博覽總監謝沛豪表示，首屆展覽的入場人數為2.5萬人，第二屆已增至約3萬人，今屆相比上屆再增30%，截至昨日已有3.5萬人登記參觀。此外，參展商亦較上屆增20%，講台亦擴展至3個。

謝指，由於不少港人自小受西方文化影響，英國推出的BNO移民政策門檻最低，因港人普遍均持有BNO，成為最受歡迎目的地。過往港人移民的準備需時5年，數據則顯示不少港人已將時間縮短至半年，更從資產淨值估計該66%受訪者持有物業，笑指「發現香港人真係幾有錢。」

主辦商：唔可以一概而論係政治問題

謝認為，近年移民人數不斷上升，由多個因素造成，例如較早前外國的疫情嚴重，港人信任本港的醫療系統，或對在外國居住感到憂慮。同時，多個國家推出優惠港人的移民政策，亦增加移民意欲。「以前要上千萬先做到嘅事，𠵱家只要符合住嘅時間就可以離開，唔可以一概而論係政治問題。」

建議可移民泰國及越南

謝稱，港人出發移民前，須考慮當地的各項資源的飽和現象，例如學區爆滿的情況，亦須考慮個人競爭力，並與家人妥善商量，以免帶來崎嶇的移民路。此外，他提醒香港的稅制簡單，移民前亦需了解外國的稅制，包括資產增值稅、遺產稅、環球徵稅等。他建議，港人可考慮次要的熱門目的地，包括越南及泰國。