疫情‧最新｜新增814宗確診個案　酒吧FLM再增4個案

衞生署衞生防護中心宣布，新增814宗確診個案，連續第二日破800宗，輸入個案亦創近期新高，達到106宗，有64宗在機場發現，並無新增相關死亡個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，不排除日後相關數字會再上升。另外，今日再有多16宗懷疑BA.2.12.1本地個案，其中一宗是本身正進行家居檢疫，其家人則是新感染個案。



政府宣布，會向污水監察呈陽性地區、即包括東區鯉景灣及太古城；九龍城區常樂邨，窩打老道、巴富街、嘉齡道及石鼓街附近一帶住宅之居民、清潔工和物業管理員，派發合共約39萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。另外，今日五時起圍封九龍城何文田邨景文樓作強檢，目標是明日上午完成。



昨日疫情總覽：

香港大學公共衞生學院最新病毒即時有效繁殖率數據，6月11日數字最新升至1.93。（港大醫學院圖片）

【18:00】政府宣布，自下午五時起圍檢九龍城何文田邨景文樓，受檢人士須在其處所等候，直至區域內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（六月十三日）上午約十一時完成行動。

【17:25】政府今（12日）表示，多區因污水樣本呈陽性，顯示或有隱性患者，會向多區居民、清潔工和物業管理員派發合共約39萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，污水監察呈陽性地區包括東區鯉景灣及太古城；九龍城區常樂邨，窩打老道、巴富街、嘉齡道及石鼓街附近一帶住宅；油尖旺區富榮花園、海富苑、柏景灣及帝柏海灣；西貢區彩明苑、都會駅、翠嶺峰及翠塘花園；荃灣區麗城花園第一至三期、灣景花園、韻濤居、翠濤閣及蔚景花園。

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【16:40】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，酒吧FLM再增4個案，而早前爆發的其他酒吧群組則再無新增個案，料相關群組已完結。另外，今日再有多16宗懷疑BA.2.12.1本地個案，其中一宗是本身正進行家居檢疫，其家人則是新感染個案；另有5宗是在太古城高山台廬山閣發現，一個單位有3宗，另一個單位就有2宗。

▼上環蘇杭街FLM酒吧爆疫▼



【16:35】衞生防議中心宣布，新增814宗診宗個案，並錄得106宗輸入個案，64宗在機場發現，數字上升應該是與到港航機數目增加有關。昨日無新增相關死亡個案。問及未來確診數字有沒有上到4位數字的可能性？衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，不排除日後相關數會再上升，按目前的疫情看，現時的感染情況是全港性，並不是單獨一、兩個群組式的爆發，從污水監察亦看到情況是上升中；而按港大的預測評估，香港仍有200至300萬人未受到感染的，重申希望市民可以放心去接種疫針。

培道小學2C班有學生感染，須停課一周。（互聯網）

【14:00】財政司司長陳茂波今日（12日）發表網誌，透露本周將公布第二期消費券發放詳情。綜合《香港01》消息及過往資料，第二期消費券最快6月中接受申請並於暑假發放，營辧商由四間增至六間，市民如不選擇「轉會」，毋須任何手續會自動收取消費券。

八達通因儲值上限3,000元，在第一期發放消費券時，需要分階段領取5,000元消費券，根據安排，市民在5月31日前消費完首輪4,000元消費券，最快可在6月16日領取「尾期」1,000元。財庫局早前已釐清八達通不受「洗黑錢」相關法例規管，未知八達會否在第二期消費券前調高儲值額方便市民「使錢」。

【12:50】「疫苗通行證」上月底已進入第三階後，明日（13日）起進一步擴展至醫管局專科門診診所、地區康健中心等13類醫療處所，屆時病人和照顧者均要打齊三針，供職員查核有關證明，方可進入處所使用服務。若有病人未能符合疫苗接種要求，則可用到訪前48小時內的核酸檢測陰性證明代替。

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【10:38】第二階段5,000元消費券將在暑假發放，財政司司長陳茂波今日（12日）在網誌表示，本周將公布發放詳情，希望透過「可以轉會」的市場力量，讓消費者享受最多消費優惠，讓消費券發揮更大槓桿效應，也讓電子支付的發展能更廣、更闊、更深。他更指如果市民選擇「唔轉會」，沿用上次收消費券的儲值支付工具，便毋須做任何登記手續。政府會自動核對之前已登記資料，讓合資格市民能在指定時間順利收到消費券。

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▼6月11日火龍再現大坑▼



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【9:10】政府宣布，完成荃灣象山邨樂山樓圍封強檢，截至昨日晚上十一時，共有約1610人接受了檢測，當中發現一宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用；期間政府在圍封範圍內派員到訪約710戶，當中34戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

▼6月3日．中環蘭桂坊酒吧Shuffle爆疫▼



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▼6月2日，中環酒吧LINQ爆疫▼



▼6月11日第三屆「國際移民及置業博覽」▼



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▼日本開關觀光廳予旅客防疫指引▼



▼6月1日起強制檢測公告▼

