疫情‧最新｜酒吧FLM、Racks City爆疫　兩婦染變種BA.2.12.1

疫情近日呈反彈之勢，中上環新增酒吧群組停不了，中環雲咸街Racks City共18人中招，上環蘇杭街FLM有13人染疫，有人曾於前一晚到訪早前爆疫的中環酒吧LINQ，再去FLM後確診，當局不排除是傳播源頭。



昨日（11日）新增851宗呈報，單日升近27%，衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容，社區仍有不少傳播鏈，在社交活動增加的情況下，個案難免增加，而兩名分別居於大埔廣福道及沙田禾輋邨的女患者染變種BA.2.12.1，源頭未明，情況令人關注。



昨日疫情總覽：

香港大學公共衞生學院最新病毒即時有效繁殖率數據，6月11日數字最新升至1.93。（港大醫學院圖片）

▼6月11日火龍再現大坑▼



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▼上環蘇杭街FLM酒吧爆疫▼



▼6月3日．中環蘭桂坊酒吧Shuffle爆疫▼



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▼6月2日，中環酒吧LINQ爆疫▼



▼6月11日第三屆「國際移民及置業博覽」▼



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▼日本開關觀光廳予旅客防疫指引▼



▼6月1日起強制檢測公告▼

