疫情‧最新｜酒吧FLM、Racks City爆疫 兩婦染變種BA.2.12.1
撰文：勞敏儀 孔繁栩 黃煦緻 陳栢麟 王潔恩 馬煒傑
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疫情近日呈反彈之勢，中上環新增酒吧群組停不了，中環雲咸街Racks City共18人中招，上環蘇杭街FLM有13人染疫，有人曾於前一晚到訪早前爆疫的中環酒吧LINQ，再去FLM後確診，當局不排除是傳播源頭。
昨日（11日）新增851宗呈報，單日升近27%，衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容，社區仍有不少傳播鏈，在社交活動增加的情況下，個案難免增加，而兩名分別居於大埔廣福道及沙田禾輋邨的女患者染變種BA.2.12.1，源頭未明，情況令人關注。
昨日疫情總覽：
▼6月11日火龍再現大坑▼
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▼上環蘇杭街FLM酒吧爆疫▼
▼6月3日．中環蘭桂坊酒吧Shuffle爆疫▼
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食環署夥警方巡全港近700間食肆及酒吧 7間酒吧違防疫例停業14日增兩酒吧群組31人染疫 涉Racks City及FLM酒吧 或由LINQ傳播疫情｜851確診單日飆27%近2個月新高 林文燦英小14人中招3班停課回歸25周年｜7.1免費使用康文署康樂設施 6.25預訂 每人限一節確診回升至逾600宗 許樹昌：重症及死亡少 社區有保護屏障先通關內地？林鄭：若快成事可堅持 否則須評估國際人士忍耐力
▼6月2日，中環酒吧LINQ爆疫▼
▼6月11日第三屆「國際移民及置業博覽」▼
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沙頭角開放｜直擊疫下中英街 鄧炳強指邊境安排未來難開放大坑舞火龍闊別兩年重現街頭 中秋再登場存變數 能否驅瘟成關鍵通關｜澳門6.15起縮短入境隔離期至10日 須符3條件及自我監測7日移民展今開鑼 登記入場人數較上屆增三成 79%考慮兩年內離港移民潮｜中港經營成本飆 內地設廠港商擬閂廠移英：50幾歲再創業
▼日本開關觀光廳予旅客防疫指引▼
▼6月1日起強制檢測公告▼
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