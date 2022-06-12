疫情‧最新｜酒吧FLM、Racks City爆疫　兩婦染變種BA.2.12.1

撰文：勞敏儀 孔繁栩 黃煦緻 陳栢麟 王潔恩 馬煒傑
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疫情近日呈反彈之勢，中上環新增酒吧群組停不了，中環雲咸街Racks City共18人中招，上環蘇杭街FLM有13人染疫，有人曾於前一晚到訪早前爆疫的中環酒吧LINQ，再去FLM後確診，當局不排除是傳播源頭。

昨日（11日）新增851宗呈報，單日升近27%，衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容，社區仍有不少傳播鏈，在社交活動增加的情況下，個案難免增加，而兩名分別居於大埔廣福道及沙田禾輋邨的女患者染變種BA.2.12.1，源頭未明，情況令人關注。

昨日疫情總覽：

疫情．6.11｜爆疫酒吧Racks City、FLM納強檢　7酒吧被罰停業14日
香港大學公共衞生學院最新病毒即時有效繁殖率數據，6月11日數字最新升至1.93。（港大醫學院圖片）

▼6月11日火龍再現大坑▼

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▼上環蘇杭街FLM酒吧爆疫▼

▼6月3日．中環蘭桂坊酒吧Shuffle爆疫▼

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食環署夥警方巡全港近700間食肆及酒吧　7間酒吧違防疫例停業14日增兩酒吧群組31人染疫　涉Racks City及FLM酒吧　或由LINQ傳播疫情｜851確診單日飆27%近2個月新高　林文燦英小14人中招3班停課回歸25周年｜7.1免費使用康文署康樂設施　6.25預訂　每人限一節確診回升至逾600宗　許樹昌：重症及死亡少　社區有保護屏障先通關內地？林鄭：若快成事可堅持　否則須評估國際人士忍耐力

▼6月2日，中環酒吧LINQ爆疫▼

▼6月11日第三屆「國際移民及置業博覽」▼

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沙頭角開放｜直擊疫下中英街　鄧炳強指邊境安排未來難開放大坑舞火龍闊別兩年重現街頭　中秋再登場存變數　能否驅瘟成關鍵通關｜澳門6.15起縮短入境隔離期至10日　須符3條件及自我監測7日移民展今開鑼　登記入場人數較上屆增三成　79%考慮兩年內離港移民潮｜中港經營成本飆　內地設廠港商擬閂廠移英：50幾歲再創業

▼日本開關觀光廳予旅客防疫指引▼

強制檢測︱增34處無食肆　酒吧Racks City、FLM及置富花園等上榜確診大廈︱增436幢沙田最多　晉名峰洋房、皓畋、畢架山一號上榜觀塘翠屏（南）邨污水檢測呈陽性　房署派4萬個快測包供自行檢測

▼6月1日起強制檢測公告▼

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