沙頭角開放｜鄧炳強帶傳媒直擊中英街　指邊境安排未來難開放

原屬邊境禁區的沙頭角新碼頭本月3日起開放，可供本地旅行團使用，標誌逐步解封邊境禁區新一步，六個月後或進一步開放更大範圍。保安局局長鄧炳強今日（11日）帶傳媒參觀，並深入中英街，可看到疫情下港深兩地為防疫，中英街豎起一列圍牆，他指由於邊境防務安排，未來難以將中英街納入第二階段開放範圍。



本地旅行團可由新碼頭乘遊覽船隻往荔枝窩，以及鴨洲和吉澳等外島等，比現時經陸路或／及海路更方便。鄧炳強今日在碼頭偶遇少年警訊團，小團員表現興奮，要一同合照；鄧除了買紀念品送給其中一位團員外，也呼籲他們長大後要投考警察。沙頭角新碼頭開放由保安局負責，鄧炳強也落力參與，深知八十年代潮語「沙頭角村長個女—— 李愛」典故，原來李愛的一位孫女就是叫阿Sa，遊客可向她買傳統脆米通。



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中英街疫下有金屬圍板分隔港深居民

鄧炳強今日充當導遊，帶傳媒深入沙頭角禁區，介紹區內具標誌性的中英街，講解劃分港深兩地、1898年英國「租借」新界後設立的三個界碑。他特別介紹街上的老牌酒家海山酒樓，前門連接香港一方，後門則通深圳一方，但目前當然不能通內地。

在新冠疫情前，中英街港方一邊的店舖都是賣港貨，以藥妝店為主，但目前絕大部份停業，只餘賣民生貨品的店舖營業。深圳當局在中英街中間豎起一列膠馬、金屬圍板及鋼絲網，防止兩地居民在疫情下互相接觸傳染。

非居民可參加旅行團進入沙頭角新碼頭指定區域

首階段開放的沙頭角新碼頭屬全港最長，暫時非區內居民可透過本地旅行團，於星期六、日及公眾假期乘搭旅遊巴，進入沙頭角墟新碼頭指定範圍，並使用碼頭乘船前往附近的荔枝窩，以及鴨洲和吉澳等外島等，較由馬料水乘船前往節省一小時。不過目前開放日每日只有兩個時段可供使用，各接待三團不多於30人的旅行團。

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偶遇少年警訊團 鄧炳強籲長大後投考警察

今日除了傳媒團，也有兩車學生團到來遊覽，他們看見鄧炳強份外興奮，特別要求與他合照，原來是一班少年警訊成員。鄧特別購買紀念品，送給其中一位小成員。在完成遊覽後，鄧再遇少年警訊，再次跟他們合照，共呼籲他們長大後要投考警察。保安局指今次純粹偶遇，並非特別安排少年警訊團。

林超英現身介紹荔枝窩 鄧炳強入廟向關帝上香

由碼頭乘旅遊船向荔枝窩約需20分鐘，比由陸路由烏蛟騰或鹿頸步行進入需數小時，明顯快人很多步。透過香港鄉郊基金展開復修荔枝窩傳統客家圍村的基金董事、前天文台台長林超英，今日也親自在場講解。適逢今日農曆五月十三是關帝誕，村民有拜祭儀式，鄧炳強入鄉隨着也向關帝上香。

營造雙贏局面開放沙頭角獲林鄭「爆肚」稱讚

鄧炳強表示，沙頭角居民對開放邊境有憂慮，故此在籌備時營造雙贏局面，碼頭泊車空地平日供居民免費使用，假日則讓旅遊巴停泊；同時設立攤擋廣場，讓居民售賣小食、特產和紀念品。

由於邊境安排，沙頭角開放計劃中，未來不包括向遊客開放中英街。（倪清江攝）

在安排開放沙頭角碼頭項目，保安局實際用三個月籌備。特首林鄭月娥本月3日到沙頭角碼頭主持開放儀式，致辭時特別讚賞負責籌備項目的鄧炳強，讓沙頭角墟踏出重要一步，感謝鄧炳強及其團隊，「不以保安的單一角度看問題，展示有為精神」，形容是公務人員「願意多行一步，為市民做實事」的表證。鄧笑言這句是林鄭月娥「爆肚」說出來，因原講稿都是他準備的。

沙頭角禁區開放首階段試驗六個月，之後會評估交通及治安等影響，再決定下階段開放細節。鄧炳強表示，由於邊境防務安排，不會向遊客開放中英街，但可開放其他地方，讓市民深入探索。

鄧炳強提及「沙頭角村長個女—— 李愛」典故，李愛其實是其中一任村長，他的一位孫女就是在碼頭廣場經營「雙妹嘜」攤擋的阿Sa。（倪清江攝）

「李愛」孫女叫阿Sa 與拍檔賣脆米通

上一代人不少都會聽過八十年代潮語「沙頭角村長個女—— 李愛」，意指「你愛」，用來戲稱女子無人要。鄧炳強特別講解故事由來，原來李愛不是女人，而是其中一任沙頭角村長，他的一位孫女就是在碼頭廣場經營「雙妹嘜」攤擋的阿Sa，賣特產脆米通。

鄧炳強今日未有正面回應在下屆政府擔當的崗位，反而積極介紹身上的「國貨」，包括他穿的「飛躍牌」帆布鞋，在淘寶網購買只需百多元，比在本港市民購買便宜約400元；他手上的「名表」，是海鷗牌復刻天津手表廠1963空軍表，提醒正貨要到國貨公司買，「要五六千蚊，話千幾蚊你都千祈唔好買。」

▼沙頭角禁區沙頭角墟6月3日開放儀式▼



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