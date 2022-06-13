疫情．最新︱個案繁殖率升穿2　確診宗數恐呈幾何級上升

衞生署衞生防護中心昨日（12日）宣布，新增814宗確診個案，連續第二日破800宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，現時個案遍佈各區，並無單一爆發點，不排除日後相關數字會再上升。另外，昨日再有多16宗懷疑BA.2.12.1本地個案。



香港大學公共衞生學院最新病毒即時有效繁殖率數據顯示，6月12日平均值升至2.03，上限更達3，代表一名患者至少傳染給2人，確診宗數未來恐呈幾何級上升。



香港大學公共衞生學院最新病毒即時有效繁殖率數據，6月12日最新數字平均升至2.03，上限更達3。（港大醫學院圖片）

昨日疫情總覽：

▼6月13日 珍寶海鮮舫開始進行圍板工程▼



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▼上環蘇杭街FLM酒吧爆疫▼



【07:00】第七届「傑出義工嘉許禮」於上月舉行，今年共有五位義工獲頒「傑出義工領袖」獎，其中從事義工服務逾20年的王文，曾見證沙士及新冠兩大疫症，並帶領超過30支義工團隊、2,000多名義工參與抗疫工作，多年來堅持在放工後或假期撥出時間參與義工服務。

他堅信做義工可以幫到人，「其實我都係一個普通義工嚟，唔係話有遠大的理念或宏圖，我個人實在不值一提 。」

▼6月11日火龍再現大坑▼



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▼6月11日第三屆「國際移民及置業博覽」▼



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▼6月1日起強制檢測公告▼

