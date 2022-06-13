消費券・最新｜陳茂波下午見傳媒　公布第二期$5000發放詳情

【消費券 / PayMe / BoC Pay / 八達通 / Alipay HK 支付寶 / WeChat Pay / Tap & Go / 申請】第二階段5,000元消費券最快暑假發放，屆時營辧商由四間增至六間，市民如不選擇「轉會」，毋須做任何登記手續，政府會自動核對之前已登記資料，讓合資格市民能在指定時間順利收到消費券。



財政司司長陳茂波今日（13日）下午三時半連同政府資訊科技總監林偉喬、財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲，舉行記者會公布第二階段消費券計劃詳情。《香港01》將全程直播。



▼4.15 復活節長假首日、派發消費券後首個長假期▼



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▼4月7日 消費券派發首日電器店現爆買潮▼



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▼4月7日 消費券派發首日酒樓坐滿食客▼



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