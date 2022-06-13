消費券・總覽｜8月7日分期派$5000　已移民、「有意圖離港」無份

【消費券 / PayMe / BoC Pay / 八達通 / Alipay HK 支付寶 / WeChat Pay / Tap & Go / 申請】第二階段5,000元消費券最快暑假發放，屆時營辧商由四間增至六間，市民如不選擇「轉會」，毋須做任何登記手續，政府會自動核對之前已登記資料，讓合資格市民能在指定時間順利收到消費券。



財政司司長陳茂波今日（13日）下午三時半連同政府資訊科技總監林偉喬、財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲，舉行記者會公布第二階段消費券計劃詳情。陳茂波公布，市民可於6月23日至7月23日登記領取第二期消費券，並於8月開始分階段派發。



6月13日 政府公布派發第二期消費券詳情



▼4.15 復活節長假首日、派發消費券後首個長假期▼



+ 5

陳茂波表示，市民可於6月23日至7月23日登記領取第二期5000元電子消費券，8月開始分階段發放，而今次安排大原則是方便運作，並會「鼓勵市民轉會」，因為今次新增加兩家電子支付商。

他又指，如果市民不想「轉會」，不用再登記，政府會於登記截止日後審查市民是否合資格，相信可以方便到部份長者。至於想「轉會」市民，可以上網登記或更改資料，政府亦會設立臨時服務中心，協助有需要人士登記，屆時會有專人幫手。

陳茂波又指，第二期消費券合資格人士，須於6月13日或之前已年滿18歲，並擴展受惠範圍，包括「暫時未係」但有資格成為香港永久性居民，例如來港專才、專業人士、企業家、來港升學人士等，都可獲發半額消費券。

過去一年不在港不能領第二期消費券

至於已移民的港人，陳茂波指今次會收緊合資格居港時期，即只要2021年6月18日、2022年6月12日，是否沒有特別原因而長期「唔喺香港」，即並非海外求學、公司派駐外地等合理原因，將全部視為不符合資格。他亦提到，政府會檢視市民是否曾於65歲以前已提早領取強積金，並會檢視是否有可能令港府相信無意返回香港等。

有意圖離港都不可攞消費券

財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任又補充，今次新增一項條款，是「意圖永久離開香港」，屆時可能會檢查是否已提交申請「以永久離港為由」領取強積金，假如市民可提供不同資料證明自己並非「永久離港」，政府會審核。她又指，假如市民自2019年6月18日至2022年6月12日都不在香港，政府亦會調查是否已永久離港，另亦會檢查市民身份證是否在外地簽發。不過，如被政府界定為不合資格，市民可以申請覆核。

▼4月7日 消費券派發首日電器店現爆買潮▼



+ 2

值得注意是，假如近日才年滿18歲，而上一期未符合資格領取第一期消費券，今次新登記時可一次過領取一萬元消費券。

至於儲值支付工具方面，今次會新增payme、boc pay兩間可供選擇，假如市民不想「轉會」，陳茂波指會簡化安排：「乜都唔使做，我哋就會根據之前遞交畀我哋嘅資料，做資格審查，審查如無問題，自動會按期發放到帳戶內。」

至於從未登記或想「轉會」人士，就要上網重新登記，登記日期是6月23日至7月23日，為期一個月，相信有充餘時間登記，而無論幾時登記收取消費券的時間一樣，「大家唔使急」。陳茂波又指，如果個別市民上網不方便、或有特別需要，有8個服務中心可以幫手登記。

▼4月7日 消費券派發首日酒樓坐滿食客▼



+ 2

王學玲表示，不論是新登記或現有登記人，只要合資格，無論是否「轉會」，8月7日都可以領取消費券。

八達通又分三期派發

而選擇使用八達通的市民，5000元會分三期發放，即8月7日領取第一期2000元，第二期2000元會於10月1日派發，第三期的1000元，則會於派發第一期消費券計起的4至8個月內，合資格使費達到4000元，合資格當天計起下個月16號，會取得第三期1000元。即最早於11月30日前合資格達4000，最早12月16日便可領取最後1000元。

至於其他支付工具，亦會分兩期派發，8月7日派發2000元，10月1日派發3000元，最終可「疊埋用」，到期日一樣，是明年2月28日。

至於新登記人士，可以一次過領取一萬元，其中選擇用八達通者，需分四期領取，首三期都是3000元，分別是8月7日、10月1日、12月1日，在特定時間內合資格消費夠9000元，下個月16日便可領取最後1000元，換言之只要在1月31日或之前，合資格消費達9000元，2月16日便可領取最後1000元。

至於非八達通用戶，亦會分三期派發，第一期於8月7日派發3000元，第二期於10月1日派發3000元，第三期於12月1日派發4000元，全部都會於4月30到期屆滿。

至於登記方法，王學玲指市民無論重新登記或更改登記紀錄(即轉會)，都要透過電子登記平台，即在計劃網站進入電子登記平台，輸入身份證號碼及簽發日期，系統會做到簡單認證，並列出保安問題做身份認證。

如果選擇轉會，須填寫聯絡電話號碼、上次支付工具、帳戶相關號碼等，提供完後確認可以提交完成程序。她呼籲市民無論遞交新登記或是「轉會」，成功登記後都不可再改，故未來有一個月時間登記，方便市民想清楚才選擇，「比較下邊個啱自己、再做手續，穩妥啲」。

各平台優惠戰：

