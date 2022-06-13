私隱公署揭康健意外棄置294名病人資料　4家物管不當處理個人資料

私隱公署今日（13日）發表兩份調查報告，分別是康健醫療及牙科服務有限公司意外棄置病人醫療紀錄，及四間物業管理公司不當收集、保留及使用業戶及訪客個人資料。



私隱公署今日（13日）發表兩份調查報告，分別是康健醫療及牙科服務有限公司意外棄置病人醫療紀錄，及四間物業管理公司不當收集、保留及使用業戶及訪客個人資料。（資料圖片）

私隱公署表示，在2021年6月2日收到康健的資料外洩事故通報，表示旗下一間位於炮台山的醫務中心在2021年3月中旬意外棄置一個載有病人醫療紀錄的紙箱，事件涉及該醫務中心 294 名病人。

根據公署調查所獲得的證據，個人資料私隱專員鍾麗玲發現，該公司員工的個人資料保障意識欠奉；欠缺有效的資料保障政策及程序；及欠缺提供個人資料保障方面的員工培訓，康健存在嚴重不足，導致該紙箱在「可避免的情況下」遭意外棄。

康健事發三個月後才通報 鍾麗玲表遺憾

私隱專員鍾麗玲認為，康健沒有採取所有切實可行的步驟以確保涉事的醫療紀錄受保障而不受未獲准許的或意外的查明 、處理、剛除、喪失或使用所影響，因而違反了 《個人資料（私隱）條例》，私隱專員已向康健送達執行通知，指示糾正以及防止有關違規情況再發生。私隱專員又認為，康健可在更早的時間作出資料外洩事故通報，私隱專員對康健在事件發生接近三個月後才作出資料外洩事故通報，表示遺憾。

私隱公署又指在過去五年，平均每年收到百多宗有關物榮管理界別的投訴，四間被投訴的物業管理師別是昌生物業代理及管理有限公司，在公共告示板張貼載有業主全名及地址的追收款項通告；創毅物業服務顧間有限公司在派發口單活動中，沒有覆蓋寫有領取口罩業戶姓名、地址等的共用簽收表格，以致途人可清楚看到這些個人資料，物業管理公司亦没有為個人資料訂立保存期限；尊家管業有限公司一名相關的保安員未有按公司政策，擅自將業戶電話號碼披露予另一業戶；及怡信物業管理有限公司強制要求外賣員出示香港身份證作訪客登記，才准許進人大廈。

私隱專員對這四宗投訴進行謂查後，發現這四間物業管理公司分別違反了《私隱條例〉下保障資料原則有關個人資料的收集、保留期限、使用和保安的規定，私隱專員已向四間物業管理公司發出執行通知。