首個前政府物業改建過渡屋「喜屋」　劏房戶落淚：終於有返啲尊嚴

前身為政府宿舍的域多利道過渡性房屋項目「喜居」，於今日（13日）舉行啟用典禮。營運機構社協表示，「喜居」是第一幢改裝政府物業的社會房屋，至今11個單位已全數租出予基層單身人士，今年1月底起入伙。

有劏房戶入住「喜屋」後，坦言如置身天堂。她表示，當初的劏房無冷氣及窗戶，更試過因有木蝨，故要睡在地上，亦曾試過坐著睡覺，時間長達一年多。因此，她稱現時十分感恩，生活環境如「一個天一個地」，分享時更一度落淚：「覺得我哋劏房居民終於有返啲尊嚴。」



域多利道過渡性房屋項目「喜居」今日（13日）舉行啟用典禮。（羅君豪攝）

天台可望大海景

「喜屋」設有11個一人單位，面積介乎約60至100平方呎，每個單位均附設獨立洗手間及浴室。改建工程在2021年5月開始，並在同年12年完工。租金會視乎住房收入、房型等而定，每戶約1,500至2,800元。

而項目天台可望大海景，屬於居民的共用空間，可供住戶晾衫等。運輸及房屋局副局長蘇偉文致辭時指，政府會盡量地盡其用，當有閒置的單位、土地等，會爭取興建過渡屋，使基層住得更舒適。

陳女士常到「喜屋」天台看日落。（受訪者提供）

劏房戶落淚 稱搬屋後如到天堂

劏房戶陳女士在分享時感觸落淚。她憶述，以往灣仔的居所無冷氣及窗戶，甚至連睡床也沒有，起初要鋪瑜伽墊及紙皮睡在地下，後來獲朋友借得一部按摩椅，故要坐著入睡，「因為有木蝨，我叫包租公扔咗張床，所以我要坐係到瞓覺。」她坦言當時越住越抑鬱，導致抑鬱症嚴重。

陳女士指，搬到「喜屋」後感覺如同在天堂生活，不單有自己的睡床及洗手間，更可背山面海，天氣好時喜歡到天台看月亮、數星星等，「每當陽光普照時，我好鍾意去天台睇日落。」現時她的抑鬱症及失眠已大大改善。

她又說，「喜屋」雖然得11伙，對政府而言或許是小數目，但對他們而言卻是命運的轉變，她期間更一度啜泣：「覺得自己起碼被社會所容納⋯覺得自己唔係被社會所拋棄嘅一族。」

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居屋形容似「中獎」

59歲鄧先生在今年2月入住「喜屋」，租金約3000元。他形容，現時環境與從前的鴨脷洲劏房差天共地，當時單位只得70呎，非常殘舊，治安、衛生欠奉，但租金已要約5000元，「係舊樓，牆都漏水，批蕩都跌晒落嚟。」

鄧先生坦言，現時只輪候公屋約一年，當初居住的劏房被發展商收購，加上受疫情影響，任職的士司機的他收入大跌6成，故當時十分徬徨，幸而可入住「喜屋」。他又說，第一次進入「喜屋」已覺得「好舒服」，當得悉可入住後非常興奮，「興奮到不得了！好似中咗獎咁。」