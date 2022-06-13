消費券｜BoC Pay︰登記領券送現金賞$100　下載綁定再有$68迎新賞

撰文：歐陽德浩
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【消費券第二期 / PayMe / BoC Pay /八達通 /八達通上限/ Alipay HK 支付寶 / WeChat Pay / Tap & Go / 優惠】政府今日（13日）公布消費券派發詳情，市民可於6月23日起申請「轉會」。中銀香港旗下的BoC Pay公布，所有登記領券用戶，將可獲100元「轉會現金賞」，此外新用戶下載及綁定帳戶或中銀銀聯信用卡後，可獲68元的迎新獎賞，每推薦一人亦可獲20元獎賞。

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BoC Pay公布，所有以BoC Pay領券的用戶，可獲100元「轉會現金賞」。由即日起至6月 30日，新客戶下載BoC Pay，並綁定賬戶或中銀銀聯信用卡，額外可獲68元迎新獎賞。此外，用戶每成功推薦一人登記及綁定BoC Pay，即獲20元獎賞。推薦越多，獎賞越多。

用戶可用超低價選購人氣電子產品

BoC Pay亦指，登記領券的用戶可享總值逾15,000元的商戶優惠，合作伙伴包括麥當勞、屈臣氏、星巴克、美心西餅、東海堂、實惠、馬拉松、中石化、OpenRice、YOHO 友和及 Ztore士多等實體及網上商戶。BoC Pay亦透露，將推出一系列「超級優惠」，包括以超低價選購人氣電子產品等，詳情將陸續公布。

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在全線分行安排消費券大使解釋「勁賞轉過嚟」優惠

為讓更多市民享用「勁賞轉過嚟」優惠，中銀香港在全線分行安排消費券大使，向市民示範如何下載BoC Pay，以領取消費券。此外更特設24小時消費券專線（3988 1822），方便用戶查詢安排。

BoC Pay提醒，合資格市民只需於6月23日起，在 BoC Pay首頁點擊「從速登記」，開設消費券賬戶，即可複製「特定識別號碼」，並前往政府登記平台（按此）完成申請，其後用戶將收到政府的短訊通知，最快8月7日可獲發首期消費券。

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