迪士尼煙花匯演｜星夢光影之旅6.18回歸　全場約20分鐘

闊別四年，香港迪士尼樂園城堡煙花匯演將正式回歸！迪士尼樂園宣布，「奇妙夢想城堡」新加入的「迪士尼星夢光影之旅」夜間匯演將登場，由6月18日至8月14日期間，逢星期一、五、六及日晚上演一場；8月15日至28日，除星期二及四外，所有晚上均會上演一場，每場開始時間定於晚上7時半或8時半開始，全長約20分鐘。



園方今日（14日）安排傳媒率先欣賞匯演，《香港01》為大家直播，搶先欣賞迪士尼人物故事交織而成 ，揉合燈光、煙花等效果的匯演。



▼迪士尼闊別4年的煙火匯演首演▼



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▼迪士尼城堡煙花匯演測試圖片▼



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匯演分七個章節 代表人生不同階段 20首迪士尼歌曲穿插

匯演揉合燈光、激光、噴泉、火焰及煙花效果，共分七個章節，包括代表人生六個不同階段的重要章節及最終章，並以近40個迪士尼及彼思動畫製作室的經典故事，和約150個迪士尼朋友的情節築成，過程期間將有20首迪士尼歌曲，以及一首原創歌曲「LOVE THE MEMORY」。

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對上一次煙火匯演已是2018年元旦

翻查資料，香港迪士尼樂園自2018年元旦晚上，在昔日「睡公主城堡」進行最後一次煙花匯演後，已相隔逾四年未再在城堡舉辦煙花匯演。