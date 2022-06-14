疫情．最新｜增752確診　5宗涉酒吧　6.16起入酒吧夜店須快測陰性

疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，本港今日（14日）新增752宗確診，97宗屬輸入個案。確診個案中，348宗屬核酸檢測陽性個案，404宗屬快測陽性個案，而過去24小時多一名病人死亡，涉及一名79歲男子。



香港大學公共衞生學院最新病毒即時有效繁殖率數據，6月13日最新數字平均升至2.057，上限更達3.35。（港大醫學院圖片）

昨日疫情新聞總覽：

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【17:18】聯合醫院精神科再多2名護士染疫， 累計6人中招，有人早前曾出席聚會。醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業稱，已透過聯網部門主管提醒同事出席聚會情況不理想，特別有除罩合照。李指，醫護要以身作則，避免出席聚餐。

【17:15】再多25宗變種BA.2.12.1個案，10宗為源頭不明個案，11宗與源頭不明個案有關連。

【17:12】中環Racks City酒吧再多1名顧客染疫，累計22人確診，而上環FLM則增4宗個案，包括1名員工及3名顧客，累計28人確診。

【17:05】本港今日新增752宗確診，多134學校呈報個案，一名79歲男病人離世。

【17:00】葵涌葵芳邨葵正樓圍封，政府目標是在明日（15日）上午約九時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【16:58】醫院管理局行政總裁高拔陞表示，醫管局將成立新的緊急應變指揮中心，亦會方案可短時間內重啟亞博及北大嶼，增加病床及人手，希望做到床等人。

【16:55】政府今日表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署於各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測。其中發現中西區超過10個屋苑、沙田4個屋苑等污水樣本呈陽性，而病毒量亦相對較高，包括卑路乍街、科士街附近一帶住宅、金獅花園第二期及隔田村等。房屋署及當區的民政事務處，將派發近17萬個快速抗原測試包予居民、管理員及清潔員工等，呼籲市民自我檢測。

【16:48】衞生署署長林文健指，社區檢測中心及流動採樣站今星期陽性比例 0.53%，本周比上周的0.29%上升近倍。

【16:46】陳肇始指，為防犯變種風險，政府若發現確診人士同密切接種者要共用睡房、洗手間等，就會安排他們在指定地點隔離，並會嚴格執行。

【16:43】陳肇始指，不會要求學校全面停止面授課堂。

【16:39】陳肇始宣布，會額外要求酒吧、酒館、夜店、夜總會的顧客進入前，必須出示過去24小時內快測陰性證明，否則不得進入，生效日期為6.16至6.29，而政府會加強巡查各類處所。

【16:32】食物及衞生局局長陳肇始稱，自首兩階段放寬社交距離措施，所有餐飲同表列處所重開，經濟活動重啟，但人流社交活動頻繁，每日新增個案重現升勢，是第五波一個反彈，昨錄得737個案，預計本月內新增個案會有機會達四位數，政府會一直評估，因應疫情發展，加強追蹤辨公室人手、安情況進一步大力投放更多人力資源，盡量減緩反彈風險。

【12:15】本港新冠肺炎疫情反覆，第五波確診人數超過200萬。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（14日）表示，現時對感染新冠肺炎後的後遺症所掌握的資訊有滯後，而根據英國調查，82萬人在感染新冠肺炎一年後仍有疫勞、肌肉痛等「長新冠」，感染後兩年仍有後遺症的人亦達38萬。

他強調，感染新冠肺炎後可能對患者原本的長期病患有影響，過一、兩年後亦有機會有睡眠不佳等情況，強調「感染咗唔死出咗院咪算，但唔係咁簡單」。他又引述外國研究指，長者接種兩針疫苗後可減低「長新冠」風險。

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【08:12】屯門龍門居第四座及第十一座解封，1368人接受檢測，當中發現五宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

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【08:00】本港第五波疫情已累計超過120萬宗陽性個案。儘管疫情持續緩和，每日確診數字回落至三位數，但各種新冠肺炎引致的後遺症卻逐漸浮現，受到越來越多的關注。

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