疫情．最新︱BA.2.12.1個案散布15區　專家料月內單日增至千宗

衞生署昨日（13日）公布新增737宗確診個案，連續兩日破800宗後首回落。衞生防護中心指不少源頭不明的Omicron變異病毒分支BA.2.12.1個案，散布全港15個地區，有可能已出現不少隱形傳播鏈，隨着社交距離措施放寬，預期個案會上升；有專家料兩周內可能重上千宗水平。



香港大學公共衞生學院最新病毒即時有效繁殖率數據，6月13日最新數字平均升至2.057，上限更達3.35。（港大醫學院圖片）

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【08:00】本港第五波疫情已累計超過120萬宗陽性個案。儘管疫情持續緩和，每日確診數字回落至三位數，但各種新冠肺炎引致的後遺症卻逐漸浮現，受到越來越多的關注。

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