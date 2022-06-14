疫情．最新︱BA.2.12.1個案散布15區 專家料月內單日增至千宗
撰文：黃偉倫 馬煒傑 何瑞芬 陳淑霞 王潔恩 黎倩婷 孔繁栩 梁思行 黃煦緻 江麗盈 陳栢麟 歐陽德浩
出版：更新：
衞生署昨日（13日）公布新增737宗確診個案，連續兩日破800宗後首回落。衞生防護中心指不少源頭不明的Omicron變異病毒分支BA.2.12.1個案，散布全港15個地區，有可能已出現不少隱形傳播鏈，隨着社交距離措施放寬，預期個案會上升；有專家料兩周內可能重上千宗水平。
昨日疫情新聞總覽：
▼第二期$5000消費券Q&A▼
+2
▼6月13日 香港仔珍寶海鮮舫遷離香港前夕近距離觀看▼
+20
【08:00】本港第五波疫情已累計超過120萬宗陽性個案。儘管疫情持續緩和，每日確診數字回落至三位數，但各種新冠肺炎引致的後遺症卻逐漸浮現，受到越來越多的關注。
▼6月13日 政府公布第二期$5000消費券▼
+1
消費券・總覽｜8月7日分期派$5000 已移民、「有意圖離港」無份消費券｜政府公布詳情 部分離港人士仍合資格 外傭、駐軍皆無份消費券｜總覽登記及轉會詳情 繼續用八達通亦要做多一個步驟消費券｜滙豐PayMe推4000萬吸引轉會 轉用中銀BoC Pay可獲100元消費券｜PayMe及BoC Pay加入 6大平台任揀 一文睇清轉會安排消費券｜曾因永久離港提早領取強積金將失資格 來港專才可獲半額消費券｜AlipayHK轉會送$25 共派$235獎賞 抽MC張天賦演唱會飛消費券｜6.23開放申請轉會 不轉會毋須再申請 8.7派首期2千元消費券｜OK便利店領八達通第一期尾數$1000 可額外獲20元現金券
▼6月11日 上環FLM酒吧爆疫▼
聯合醫院4人染疫、23人檢疫內情曝光 涉出席歡送會 除罩大合照麗豪航天城檢疫酒店爆變種病毒新分支 染疫清潔工曾去東涌牛気疫情｜增4校爆疫涉兩間幼稚園 港島中學6教師染疫 上周曾開會疫情︱何栢良︰確診數或升至四位數 非第六波毋須收緊防疫措施疫情｜數十人急搵工墮高薪招職騙局 遭騙徒盜身份借貸429萬憂BA.4及BA.5 變種病毒本港風險續增 蕭傑恒：可致二次感染疫苗通行證｜擴至13類醫療處所 醫管局指初期會酌情籲勿缺席覆診珍寶海鮮舫｜最快明告別香港 90年代日載40團旅客船家：提早退休
強制檢測︱44處所食肆佔7間 荃灣唯一雲貴川風味、東涌牛気上榜確診大廈︱增510幢 將軍澳西貢最多 四季酒店四季匯有居民染疫多區污水呈陽性 涉海明山洋房、葵涌邨等 政府派21萬個快測包強制檢測｜政府突擊翰林軒第2座 揭14人未遵強檢令 2人各罰1萬封區｜何文田邨景文樓解封 揪15宗陽性個案 受檢居民中招率0.8%
▼6月10日起強制檢測公告▼
+17