珍寶海鮮舫告別　市民清晨前來寫生打卡留念　慨嘆香港將失色不少

有逾70年歷史的香港仔珍寶海鮮舫即將移離香港，今日（14日）上午有不少市民到香港仔避風塘懷緬，重溫香港輝煌時代，有畫家用油畫記錄，有老街坊用相機拍照，每一筆、每一個快門，都帶着思念與不捨。有船家指珍寶曾被喻為「香港海上食府」，吸引全世界旅客慕名而來，亦養活了一大批船家，預計珍寶移走後生意大跌超過五成，相當感慨。



▼6月14日 香港仔珍寶海鮮舫移離香港▼



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市民鄭先生今晨6時半到海傍繪畫，用畫作記錄珍寶最後一刻，他指珍寶極具代性，是香港輝煌的時代，如今拖走珍寶令香港顯得「失色」，因此希望能用作品保留香港歷史建築物，成為港人回憶。

住香港仔逾70年冼先生︰夜晚珍寶照亮成個香港仔

居住香港仔超過70年的冼先生指出，早年香港很少酒家供應海鮮，珍寶海鮮舫成為市民及旅客食海鮮地標，「以前香港仔無乜樓，夜晚珍寶照亮成個香港仔，見證住香港發展」，他希望政府可以提供補助或稅務減免，讓珍寶繼續經營。

珍寶消失 船家︰退休算啦

船家黃先生工作30多年，見證珍寶的興衰，80年代被外國喻為「香港海上食府」，「嗰陣時碼頭上面好多觀光客，星、馬、歐、美旅客圍埋晒影相、打卡，當年最多係日本客」。不過，黃先生指，2003年沙士後，經濟環境不佳，珍寶迹開始末落，人流大不如前，如今要遷走慨嘆：「真係唔捨得。」

黃先生又形容，珍寶養活了他以及一眾船家，預計珍寶消失後生意少一大半，「個個過嚟（香港仔）都係為咗珍竹寶之嘛，無咗珍寶仲邊有人嚟丫！唉，退休算啦。」

▼6月13日 香港仔珍寶海鮮舫遷離香港前夕近距離觀看▼



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▼6月12日 珍寶海鮮舫開始進行圍板工程▼

