保良局朱正賢小學推獎賞計劃　大獎讓學生當一日校長體驗工作挑戰

沙田區保良局朱正賢小學周一（13日）有6位學生透過獎賞計劃儲貼紙，獎品是擔任實習校長一日，了解校長工作的挑戰和困難。有成為「一日校長」的學生表示，以往通常見到校長在校內巡視、與學生聊天，以為校長工作很空閒，但經過一日體驗後發現原來校長很忙碌，更對於校長能記住全校學生名字感到驚訝，重新認識校長工作。



保良局朱正賢小學校長高凱聯表示，學校今年第四年推出獎賞計劃，以「敬」和「勤」為主題，透過「正賢密・蜜・賞」計劃，學生在不同範疇達到成就後可獲校長、老師或職工的貼紙，儲夠指定數量的貼紙後可換取獎賞，希望學生從中學習尊重他人及生命，並鼓勵學生追尋夢想，勇於接受挑戰，並為目標而努力。

擔任一天校長的提議由四年級的麥學生（右二）提出。（郭曉晴攝）

學生獲得貼紙的條件包括但不限於學科目標，例如完成索馬立方挑戰、培養生活習慣、感恩他人等。憑貼紙除可換獎品外，也可換取不同非物質獎賞，例如自選指定鄰座、擔任班長或風紀、穿便服上學一天等，今次的大獎是擔任一天實習校長。

實習校長的提議是由學生提出，四年級學生麥心悦夢想將來成為教師和校長，提出希望交換身份擔任校長，雖然因今次獎勵計劃反應熱烈，麥學生未能成為實習校長，但過程中亦了解校長背後的工作，明白到校長做決定時要考慮不同角度。

今次6位學生率先儲夠貼紙，並獲安排擔任一天校長。（郭曉晴攝）

六年級學生馮芷筠和一年級的陳君正擔任「一日校長」後，均表示加深了解校長工作，並感受到校長的辛勞。陳君正表示，過往對校長的印象主要是與學生聊天和巡課室，但親身體驗後發現校長十分忙碌，單單早上站在校門與學生打招呼半小時已感疲倦，亦對校長能記得所有學生的名字感驚訝。馮芷筠則表示，明白到校長希望多聆聽學生，認為工作雖辛苦但亦是值得的。

當日早上幾位「一日校長」換上模仿校長的服飾，跟隨高校長在校門口迎接學生、參與早會講話、校長會議等工作，更要到校內巡視各班上課情況，期間獲其他同學熱烈歡迎。

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高校長指，學生和家長對獎勵計劃反應踴躍，全校共有375名學生參加，因此將實習校長名額由3個增至6個，即各年級1個。她表示，自己對活動亦感到十分興奮，是另類的滿足感和成就感，笑言以往學生因常見校長在課室門外走過，以為校長十分空閒，希望藉此讓學生了解校長工作的另一面。