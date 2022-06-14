消費券．持續更新｜一覽32間商場優惠　購物抽豪華房車、iPhone13

【消費券第二期 / PayMe / BoC Pay /八達通 /八達通上限/ Alipay HK 支付寶 / WeChat Pay / Tap & Go / 優惠】政府於6月13日公布下一階段電子消費券詳情，本港各大商場立即推出豐富的優惠，鼓勵市民消費。其中，有商場推出大抽獎，送出豪華房車、iPhone 13等。亦有商場聯同支付平台送出近百萬元獎賞。下文將介紹本港共32間商場的消費券優惠。



信和集團共8個商場推出消費券優惠。（信和提供圖片）

信和集團旗下商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心及藍灣廣場，共8個商場將推出連串推廣活動，並與八達通、AlipayHK及WeChat Pay HK合作，推出優惠獎賞吸引市民消費。

夥拍WeChat Pay HK推多重消費賞兌換豐富禮品

屯門市廣場、奧海城、荃新天地及藍灣廣場，將夥拍WeChat Pay HK推出多重消費賞，並於其中三個商場設推廣攤位及遊戲，並派發多重獎賞。

參與「AlipayHK品牌頁」提供近百間商戶優惠券

屯門市廣場、奧海城、荃新天地及尖沙咀中心及帝國中心，則參與「AlipayHK品牌頁」，提供近百間商戶優惠券，當中包括餐飲美饌、時裝飾物、運動鞋履及生活百貨等。

AlipayHK用戶由即日起，只需在APP的「應用中心」，登入「品牌Channels」頁面，則可揀選信和集團商場品牌頁，便可關注及領取指定商戶優惠券。當中包括︰屯門市廣場「曲奇童話」9折優惠券、奧海城「家上海」20元現金券（需消費滿200元）及荃新天地「寶達食品超市」25元現金券（需消費滿500元）等。

夥拍八達通推出近百萬元獎賞

屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心及藍灣廣場，將聯同八達通推出近百萬元獎賞。S⁺ REWARDS會員於信和集團商場指定商戶，以八達通單一消費滿300元或以上，並成功登記點數後，即可換領30元S現金券一套。

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新地12大商場抽豪華房車

新地公布，其12大商場包括東港城、北角匯、上水廣場、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、life@KCC、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場公布，斥資逾千萬元作為加碼推廣費用，更推出大抽獎活動，頭獎為豪華房車，其他獎品亦包括iPhone 13、珠寶、Point Dollars、合共逾3,000萬會員積分，以及商戶現金券等，僅大抽獎的獎品總值已逾500萬元。

新地指，12大商場已有逾九成商戶安裝了四大支付平台（八達通、AlipayHK、Tap&Go、WeChat Pay HK），並推出回贈優惠。隨著是次消費券派發新增兩大平台，預計近八成商戶，將陸續增設PayMe及BoC Pay系統。

置富Malls共12商場推五重賞計劃。(圖片由商場提供)

置富Malls共12商場推五重賞計劃

置富Malls為慶祝手機APP「Fortune+」兩周年，由6月22日起，齊集置富Malls旗下12大商場包括︰+WOO嘉湖、置富第一城、馬鞍山廣場、都會駅、置富都會、麗港城商場、麗城薈、華都大道、映灣薈、銀禧薈、荃薈及城中薈，逾200間參與商戶，推出會員優惠五重賞計劃。

第一激：「Fortune+ 2周年慶」送MUST-GET迎新大禮包。新會員入會即送置富Malls電子禮券及500Point+積分。



第二激：低至3折Point+積分換領置富Malls電子禮券，包括30元、50元、100元，可在逾200間商戶任用。



第三激：於指定商場以電子貨幣消費，並在置富Malls手機App上載有效單據，成功登記積分可自動參加「最高消費購物賞」，最高消費之首三名可獲Samsung Galaxy S22 Ultra(512 GB)、Bruno多功能煮食爐連雙層蒸隔、ghd萌萌霧紫別注版造型夾。



第四激：「分Fun有禮．超值筍貨」，會員可低至5折，以Point+積分換走姆明一族精品、多款實用家品及美妝產品，包括「姆明田園餐墊連餐具套裝」及「姆明木製單柄鍋連蓋」。



第五激： 「購物狂賞獎上獎」，於指定商場以電子貨幣單一消費滿400元，憑即日或前一日的消費單據，可換領置富Malls30元電子禮券一張，及Point+積分。

