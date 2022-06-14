消費券｜八達通系統升級　年底或增至$4000　實名登記最高$10000

【消費券第二期 / PayMe / BoC Pay /八達通 /八達通上限/ Alipay HK 支付寶 / WeChat Pay / Tap & Go / 優惠】政府昨（13日）公布新一輪消費券詳情，去年選用率最高的八達通公司，隨即推出留會及轉會優惠。對於市民一直垢病的3,000元上限，八達通今日（14日）便於記者會中詳盡解釋，表示得悉政府消費券不違反3,000元上限規定後，正審視法規，最快年底有機會將消費券的限額提升至4,000元，已認證的用戶(實名登記八達通)甚至可增至1萬元，以準備將來有機會再派發的消費券。



八達通又指，分批派發消費券，為政府制定的機制，澄清指︰「可能有報道質疑八達通係咪預先袋咗啲錢，慢慢去派返畀市民，其實唔會有呢種情況。」



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八達通消費券金額與普通儲值額不能區分

八達通營運總監甘志深表示，政府派發消費券為促進市民消費，不樂見市民儲起消費券，惟八達通與其他支付工具不同，不設使用限期的帳戶，因此八達通分開兩次2,000元的方式派發。「八達通啲錢擺咗落張卡，同其他八達通金額就分唔開。」換言之，八達通分開多次派發消費券，最後1,000元則可自由使用，有助八達通限制用戶的使用期限，推動用戶使用消費券。

八達通︰希望市民到時可以一次過攞咗同一次過洗

甘又指，正審視政府法規、市民的期望、方便程度，以考慮將來一次過派發消費券，目前已著手系統升級工程。但他強調，由於八達通的支付點高達16萬個，除了自身的系統升級外，有關商戶的對接系統亦須開發及測試，預計今年底至明年初完成，「到時如果再派四千蚊消費券，希望市民到時可以一次過攞咗同一次過洗。」

八達通澄清︰並無將政府消費券「袋住先」

八達通營業及市務總監李玉兒則解釋，分批派發消費券，為政府制定的機制，所有消費券的金額，包括最後的1,000元，為政府按期交給八達通，才可再派發給市民。因此她澄清指︰「可能有報道質疑八達通係咪預先袋咗啲錢，慢去派返畀市民，其實唔會有呢種情況。」

惟政府例確實規定，非實名認證的支付工具，儲值上限為3,000元。當局僅於月初表示，消費券的資金源自政府，金管局已告知支付工具持牌人，消費券並不受此限，更強調八達通未有上調限額，並非受法例或監管要求所限。換言之，若市民使用所有消費券金額後，但儲值上限仍超出3,000元，八達通則屬違規。

將來已認證身份的用戶或可提升至1萬元上限

甘志深回應指，八達通的目標為簡單易用，期望市民花光消費券後，其八達通的儲值上限繼續為3,000元，「唔需要又再拍卡做任何嘢」。他表示，需要時間審視法規及向政府溝通，以確認八達通的理解為正確，重申︰「到時希望我哋符合市民期望，一次過拎到四千蚊。」

至於已認證用戶，是否能提高領取消費券的限額？甘則表示一直進行中，惟前提為用戶須以身份證認證，符合政府規定才可提升。「認證咗身份嘅話，餘額唔係三千蚊，可能係五千、六千蚊，甚至一萬蚊，咁攞幾多錢消費券都唔係問題。」

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