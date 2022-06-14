疫情｜增752宗個案　灣仔舞蹈中心爆疫　創辦人為ANSONBEAN母親

新冠疫情近日有反彈趨勢，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日（14日）表示，再增752宗確診個案，包括97宗輸入個案，並添一宗死個案。他表示，學校方面接獲134宗個案，涉及112間學校；酒吧FLM及Racks City亦分別再增四宗及一宗個案。



另外，位於灣仔的舞蹈中心Hong Kong Funky Dance Centre，其中一班舞蹈班有六名學生及一名老師受感染，將納入強制檢測公告。翻查資料，該舞蹈中心的創辦人為跳舞導師林佩佩，與娛樂圈中人相熟，其子為《全民造星3》季軍ANSONBEAN。



歐家榮表示，今日新增752宗確診個案，包括348宗來自核酸檢測，404宗已核實的快速檢測。他續指，輸入個案達97宗，其中40宗於機場發現，39宗來自檢疫酒店，其餘18宗是到港第七天的檢測結果。他指，至今一共25宗輸入個案確實為BA.2.12.1個案。

學校收到134宗呈報 建議涉事班別停課至本周尾

他又指，昨日新增一宗院舍個案，涉及一名護理員於6月12日陽性，現時共29名院友及9名員工列為密切接觸者須要檢疫。學校方面，他指收到134宗呈報，包括103名學生及31名教職員，涉及112間學校。他表示，有五間學校個別班級出現群組個案，建議涉事班別停課至本周尾，當中包括香島華德福學校、西貢中心李少欽紀念學校、元朗公立中學、聖公會青山聖彼德堂幼稚園，以及迦南幼稚園（富榮花園分校）。

▼6月11日 上環FLM酒吧爆疫▼



Island School教師群組累計確診人數增至8人

另外，Island School一班教師上周曾出席一個會議，共15人出席，昨日有六名教師確診，今日再增兩宗個案，即合共八宗。至於日前爆疫的酒吧FLM，再多四宗個案，涉三名顧客及一名員工，累計28人；酒吧Racks City則再多一名顧客感染，累計22人。

歐家榮又提到，位於灣仔QRE廣場的Hong Kong Funky Dance Centre，於6月7日晚上7至9時，有一班共六名學生及一名導師檢測陽性，當局會向中心發強制檢測公告。

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ANSONBEAN母親林佩佩與娛樂圈中人相熟

翻查資料，Hong Kong Funky Dance Centre一共有三間分店，由跳舞導師林佩佩於80年代創立。據報道，林佩佩與娛樂圈中人相熟，曾提名李珊珊及歐陽妙芝參加香港小姐競選。另外，其兒子ANSONBEAN為《全民造星3》季軍；《全民造星4》冠軍Marf亦與於其舞蹈中心學跳舞。

▼6月8日 曾有BA.2.12.1患者到訪食肆如常營業▼



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此外，經過全基因分析後，昨天新增25宗懷疑BA.2.12.1個案，當中10宗源頭不明，11宗與該10人有流行病學關連，包括其家人或居於同一大廈，涉及薄扶林道寶翠園6座、觀龍樓F座、太古城高山台龍山閣、健威花園F座、樂富邨宏樂樓、長興大廈、牛頭角下邨3座貴顯樓、福榮街新榮大廈、將軍澳日出康城Montara，以及西貢顯榮苑。

另有三宗BA.2.12.1個案，居於之前曾有確診個案的大廈，包括禾輋邨順和樓、何文田冠德苑冠昌閣，以及將軍澳和明苑和輝閣。BA.4個案方面，麗豪航天城再增一宗個案。