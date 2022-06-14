回歸25年｜首屆港珠澳大橋馬拉松現正籌備中　暫擬今年12月舉行

香港回歸25周年，大灣區經貿協會今日（14日）宣布，將於今年12月舉行首屆港珠澳大橋馬拉松，目前仍在籌備當中，詳情將於稍後公布。



港珠澳橋馬拉松原定今年1月舉行啟動典禮，因疫情影響延期。主辦方大灣區經貿協會指，鑑於第五波疫情已有好轉，決定今日重啟啟動典禮，暫擬今年12月舉行首屆港珠澳橋馬拉松，詳情將稍後公布。

大灣區經貿協會秘書長 (項目主席) 吳海岳透露，今次的路線會參考早前香港單車節的路線，經由大嶼山前往港珠澳大橋，路段不涉及內地範圍，故不受通關與否影響。

他續指，賽事原定今年下半年開放接受報名，現時預料會延至七八月公布詳情及接受報名。他亦提到，賽事亦會邀請國內年青人參與，他們屆時會預早到港接受檢疫，其後參與賽事。

主辦方指，自2018年起，已與各相關部門及機構會面，活動目前仍在籌備當中，但已獲多個企業及機構贊助及支持。另外，活動以「共融、共創、共享」為理念，獲多方支持，包括廠商會、團結香港基金等團體，並獲旅發局支持協助推廣。

另外，同場的行政會議成員林正財被問及會否在政府換屆後留任，他表示今晚重點放於活動，未有回應。