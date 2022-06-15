消費券｜上月底八達通合資格消費滿$4000　周四凌晨可領$1000尾期

【消費券第二期 / PayMe / BoC Pay /八達通 /八達通上限/ Alipay HK 支付寶 / WeChat Pay / Tap & Go / 優惠】首期5,000元八達通消費券分兩次發放，首4,000元須多次拍卡才可全數領取，至於餘下的1,000元，市民若於5月31日當日的「合資格消費」已滿4,000元，則可於明日、即周四（16日）領取該1,000元，否則要等待至7月16日才可領取尾期。OK便利店領亦再推優惠，若以八達通領取可額外獲20元現金券。



此外亦提提大家，最遲須在10月底前符合條件，才可在11月16日最後限期前領券，千萬不要忘記。



▼第二期$5000消費券Q&A▼



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首4,000元八達通消費券可多次拍卡領取

首期八達通的5,000元消費券分為兩次發放，惟現時八達通卡的儲值限額為3,000元，即首輪4,000元消費券中，仍有1,000元餘額「未到手」。市民須於消費後，八達通卡內的儲值額下降，再拍卡領取餘下金額。換言之，首4,000元消費券可通過多次拍卡全數領取。

不過，市民若在上月底時的「合資格消費」金額已滿4,000元，則可在周四獲發尾期1,000元消費券。

▼八達通App領取消費券▼



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最遲10月底花4,000元消費券

若周三未符合資格領取餘下1,000元的市民，則須於本月30日或之前，消費滿4,000元，才可最快於7月16日可領取尾期。市民最遲須在10月底前符合條件，以趕及於11月16日收到1,000元的消費券。

消費券領取地點包括︰公共交通費用補貼領取站、指定便利店和超級市場、八達通服務站、八達通手App拍卡領取。

▼4.15 復活節長假首日、派發消費券後首個長假期▼

