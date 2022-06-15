疫情．最新｜單日重上800宗水平 陳肇始料月內破千宗
撰文：黃偉倫 馬煒傑 何瑞芬 林穎嫺 黃金棋 梁思行 孔繁栩 陳栢麟
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新冠病毒第五疫情反彈，昨日（14日）新增752宗本地確診，衞生署晚上補充尚有97宗輸入個案，總數再度升上800宗水平，達到849宗。食衞局局長陳肇始表示，近日人流和社交活動瀕繁，每日新增個案重現升勢，預計今個月內新增個案會有可能達4位數。
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▼６月14日 政府疫情記者會▼
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▼6月14日 特首林鄭月娥任內最後一次行會前記者會▼
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▼6月14日 香港紅十字會推出疫下「儲糧攻略」▼
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▼上環蘇杭街FLM酒吧爆疫▼
▼6月10日起強制檢測公告▼
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