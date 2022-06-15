疫情．最新｜單日重上800宗水平　陳肇始料月內破千宗

撰文：黃偉倫 馬煒傑 何瑞芬 林穎嫺 黃金棋 梁思行 孔繁栩 陳栢麟
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新冠病毒第五疫情反彈，昨日（14日）新增752宗本地確診，衞生署晚上補充尚有97宗輸入個案，總數再度升上800宗水平，達到849宗。食衞局局長陳肇始表示，近日人流和社交活動瀕繁，每日新增個案重現升勢，預計今個月內新增個案會有可能達4位數。

香港大學公共衞生學院最新病毒即時有效繁殖率數據，6月14日最新數字平均升至2.057，上限更達3.35。（港大醫學院圖片）

昨日疫情新聞總覽：

疫情．6.14｜衞生署下午漏報97宗輸入個案　單日新增確診共849宗

▼第二期$5000消費券Q&A▼

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▼迪士尼星夢光影之旅6月14日進行傳媒搶先場▼

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【07:41】葵涌葵芳邨葵正樓解封，約1720人接受檢測，當中發現三宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼6月14日　珍寶海鮮舫移離香港▼

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防疫加辣｜酒吧夜店顧客6.16起入場前　須示24小時內快測陰性照片疫情｜增752本地個案　灣仔舞蹈中心爆疫　創辦人為ANSONBEAN母親共用廁所不可再居家隔離　陳肇始：暫不會全面要求學校停課堂疫情｜6.16起達成三個條件　活動主禮嘉賓及講者獲豁免戴口罩近兩周38間學校爆上呼吸道感染　涉及254人　過半個案為幼稚園

▼６月14日　政府疫情記者會▼

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英國82萬人康復仍有長新冠症狀　何栢良：唔係好番出院就一了百了11歲心肌炎奕彤情況改善　家屬：感應到大家支持　心仔有落力跳動紅十字會第五波疫情為近萬人送物資　建議為下波疫情最少儲三日糧賞你遊｜最後40行程周三早上10時報名　免費睇天壇大佛包自助午餐回歸25年｜首屆港珠澳大橋馬拉松現正籌備中　料最快8月可報名調查：近四成僱主未來3個月擬增聘人手　資訊科技業最缺人

▼6月14日　特首林鄭月娥任內最後一次行會前記者會▼

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林鄭：隔離檢疫政策削弱香港國際金融地位　居家隔離不太可能習近平七一訪港？林鄭稱無能力今日回應　蕭澤頤：警方總動員林鄭任內不調整防疫措施　外防輸入寸步不讓：隔離時鬆時緊易生亂

▼6月14日　八達通公布準備逾2.5億派發現金獎賞▼

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消費券｜八達通系統升級　年底或增至$4000　實名登記最高$10000消費券｜內地專才：終於有參與感　外傭續無份　團體批做法不公消費券｜八達通斥2.5億元留客　新舊用戶儲印花最多獲200元消費券．持續更新｜一覽32間商場優惠　購物抽豪華房車、iPhone13消費券｜移民、有意圖離港會DQ　新來港攞半額　市民批港府大細超消費券｜張欣宇形容專才收「心意」感鼓舞　剔除永久離港人士合理消費券｜政府公布詳情　部分離港人士仍合資格　外傭、駐軍皆無份

▼6月14日　香港紅十字會推出疫下「儲糧攻略」▼

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▼上環蘇杭街FLM酒吧爆疫▼

強制檢測︱増48處　麥當勞肯德基有分店上榜　又有唯一雲貴川風味確診大廈︱增474幢　涉將軍澳Savannah、半山壹號等　3間酒店上榜均益大廈二期、西環及大圍多幢大廈污水呈陽性　政府派17萬快測包

▼6月10日起強制檢測公告▼

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