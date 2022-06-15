疫情．最新｜單日重上800宗水平　陳肇始料月內破千宗

新冠病毒第五疫情反彈，昨日（14日）新增752宗本地確診，衞生署晚上補充尚有97宗輸入個案，總數再度升上800宗水平，達到849宗。食衞局局長陳肇始表示，近日人流和社交活動瀕繁，每日新增個案重現升勢，預計今個月內新增個案會有可能達4位數。



香港大學公共衞生學院最新病毒即時有效繁殖率數據，6月14日最新數字平均升至2.057，上限更達3.35。（港大醫學院圖片）

昨日疫情新聞總覽：

▼第二期$5000消費券Q&A▼



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▼迪士尼星夢光影之旅6月14日進行傳媒搶先場▼



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【07:41】葵涌葵芳邨葵正樓解封，約1720人接受檢測，當中發現三宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼6月14日 珍寶海鮮舫移離香港▼



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▼６月14日 政府疫情記者會▼



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▼6月14日 特首林鄭月娥任內最後一次行會前記者會▼



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▼6月14日 八達通公布準備逾2.5億派發現金獎賞▼



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▼6月14日 香港紅十字會推出疫下「儲糧攻略」▼



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▼上環蘇杭街FLM酒吧爆疫▼



▼6月10日起強制檢測公告▼

