新冠疫情、人口老化等問題，令本港對醫護人手需求急升。發展護士課程，培育新血，是為人手開源其中一項重要工作。護士課程與時並進，除引入科技提升教學水準，學制亦越見吸引，令準護士更有把握地考取專業資格。

撰文：醫院管理局護理總行政經理潘恩榮



目前，香港有多間大專院校開辦護理學學士及高級文憑課程，如香港大學、香港中文大學、香港理工大學、香港都會大學、浸會大學、明愛專上學院及東華學院等。另外，本港也有不少公立及私家醫院護士學校開設護士專業及高級文憑課程，包括醫管局轄下的明愛醫院普通科護士學校、伊利沙伯醫院普通科護士學校、屯門醫院普通科護士學校及葛量洪醫院護士學校。

護理學除了傳授護理知識，亦講求護士臨床照顧病人的應變能力及溝通技巧。可是，疫情下，學護到醫院真實環境學習的安排亦受影響，這時候科技應用便能派上用場。不少護士課程運用先進科技，例如引入模擬病房、急症室，以至社康護理科目的家居實境、沉浸式VR虛擬實境，甚至數碼虛擬解剖系統等創新訓練儀器，讓學護即使未能親臨其境，亦可透過先進教學方法得到另類「實習」機會，學習照顧病人、處理不同病例以及培養同理心。

因應持續疫情等原因，本港對醫護人手需求急升。

學制方面，現時主流護理學學士課程一般為五年制。去年起，醫管局與明愛專上學院合辦的「護理學專業文憑」則為四年制，畢業生可成為註冊護士，亦可選擇繼續修讀一至兩年的健康科學榮譽學士課程。換言之，畢業生最快可以五年獲雙重證書。

政府一直重視醫療人力規劃，近年增加了不少護士學額，同時亦透過「指定專業／界別課程資助計劃 (SSSDP)」資助修讀自資院校的護士課程，故近年畢業生持續增加。此外，教育局亦於二○二○年挑選了四個學位課程參加應用學位課程先導計劃，當中包含了一個護理學（榮譽）學士課程。應用學位課程着重培養應用能力、結合理論和實踐、提供大量實習和職場學習機會，可見政府對護士培訓之重視。

除五年制課程外，兩年制的登記護士課程可算是投身護士專業的「快線」。不少自資院校及醫院護士學校也有相關課程。成為登記護士後，有志之士便可修讀註冊護士轉換課程。醫管局亦會為表現良好的登記護士提供資助，成功修讀後便可成為註冊護士，可見修讀護士課程實在相當吸引。

社會對醫護需求殷切，醫管局近年銳意加強跨專業團隊服務模式 例如一些綜合專科診所，便由護士先為病人作初步評估，隨後由醫生診症，可見護士角色正在加強、蛻變，發揮更多的專業角色照顧民康。

不經不覺，醫管局護士學校又開始了新一年度招生，栽培白衣天使的工作與時俱進，我們希望能應社會所需，培育更多新力軍力加入我們的大家庭，一起守護市民的健康！

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，四位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

