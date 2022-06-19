培養良好生活習慣　增強疫下兒童免疫力

本港疫情反覆，縱使如此，在已接種疫苗下，生活應可逐步復常，遵守防疫規定進入各類埸所和在空曠的戶外，則毋須再戴口罩。

正因疫情關係，幼童在成長期間長期戴口罩，呼吸道缺少了接觸病菌和特定病原體的機會，當身體免疫力下降時便未必有足夠能力築起保護屏障反抗，或增加生活復常後患病的機率。

撰文：醫善同行醫學顧問、兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生何學工



我們的免疫系統能夠識別及防禦病原體入侵，所以生病與否與自身的免疫力有很大關係。免疫系統大致分為先天及後天，前者與生俱來，隨著小孩踏進青春期，免疫系統便愈趨成熟；後天免疫系統可從注射疫苗、初次感染特定病原體後產生免疫記憶，逐步訓練身體的免疫系統，從而得到免疫能力。

人類對新冠病毒的認識縱然有限，但肯定的是，病毒在空氣傳播力強，所以現時接種疫苗和在人流擠迫的地方配帶口罩是重要的防疫措施。

隨着疫情反覆，學童失去返校上課、與他人交談玩耍和外出機會，加上長期戴口罩，減少呼吸道接觸細菌或病原體的機會，因而錯過了增強免疫系統的黃金期。

作為兒科醫生，深感理解家長擔心子女健康，但隨著新冠疫苗出現，已能大幅降低染疫後帶來的併發症及死亡機會；換句話說，接種疫苗是讓我們回復正常生活、孩子重返校園的重要一步。

據政府資料，絕大部份適齡兒童已接種疫苗，相信已具有一定的保護力；若不幸遇上第六波疫情，在做足安全措施下，包括正確佩戴口罩、人潮管制和在進食前用洗手液清潔雙手等等，孩童亦可以照常回校上課。

不少家長都擔心子女返校會受感染，或者不夠精神學習。我建議家長可以與子女一同制定學習及休息時間表，有規可循；均衡飲食，有需要可在家庭醫生建議下，補充適量維生素及益生菌；多做帶氧運動；減少接觸電子遊戲產品，尤其是在睡眠前3小時，確保充足睡眠。另外，復課後子女或會感焦慮，家長可與子女多溝通，有需要可尋求社工等專業人士協助。

少部分新冠肺炎康復兒童或有「長新冠」症狀，即維持較長的併發症，例如疲勞、頭痛、腦霧、心跳加快及胃部問題等等。若有「長新冠」症狀，建議盡早求醫，讓醫生評估情況及得到治療。

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