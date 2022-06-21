校園天地｜沙田區傑出小學生選舉　泰伯學生連奪兩大獎

由沙田婦女會屬下非牟利青年組織義連班舉辦的「第四屆沙田區傑出小學生選舉」於今年5月7日公佈結果，本校吳氏宗親總會泰伯紀念學校六年級學生陳庭軒於超過100名學生當中脫穎而出，成為沙田區十位傑出小學生之一。緊接着的「十大傑出人氣大獎」則要透過網上投票產生，結果在校長、老師和同學間獲得高度評價、品學兼優、待人有禮的陳庭軒同學取得1600多票，成功當選，實至名歸！（內容由吳氏宗親總會泰伯紀念學校提供）



校內總動員支持 掀投票熱潮

陳庭軒同學得到老師和同學的支持（吳氏宗親總會泰伯紀念學校提供）

一連三天的網上競選活動令大家在煩瑣的工作上，多了一個「餘慶節目」。因為是次活動除了給予傑出學生一個嘉許和鼓勵外，亦掀起了本校師生的投票熱潮。大家都認同陳庭軒同學無論在學業、品行和性格上都是非常優秀，所以希望投下神聖的一票支持。校董們紛紛表達會幫忙投票、校監自己的生活習慣也因此而改變了: 他為了在手機上等著接收大家帶來關於選舉的新資訊，每天晚上很晚才睡覺、家長和老師群組都相繼響應號召，實在令人非常感動。因為沒有大家的支持及集氣，這次未必可能成事！這次又再一次令人深深體會到付出及支持的重要性，因這次選舉，拉近了我們和大家的距離；因這次選舉，聯繫了我們對學校的心；因這次選舉，證明了齊心就事成！

「一分耕耘，不論收獲」

陳庭軒同學經常代表學校參加比賽（吳氏宗親總會泰伯紀念學校提供）

是次的沙田區傑出小學生選舉中，每位參加者都必須撰寫一篇文章、繪畫心意卡及拍攝影片，亦要提交他們在過去兩年的成績表、所參加的活動、比賽及服務，所以要獲選一點也不簡單。恭喜陳庭軒同學及所有得獎同學，感激所有人在這次人氣大獎上的支持，相信各間學校也動員了不少人來支持自己學校學生，所有傑出學生已經非常優秀，他們也一定感受到身邊每一位給予的愛，今日之星相信也必定再成為明日之光， 繼續為自己、為學校、為香港發光發熱！

同學們，「一分耕耘，一分收穫」大家一定聽過， 如果你們都已經做到勤奮艱苦的話，試試挑戰一下自己下一個目標：一分耕耘，不論收獲，將自己強項及優點盡情在不同場合發揮，讓自己成長起來！ 侯達燊校長也是每天在想及付諸行動，讓泰伯起飛，讓學生追夢，並快快樂樂地成長！

（內容由吳氏宗親總會泰伯紀念學校提供）

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