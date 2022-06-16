校園天地｜迦密唐賓南紀念中學　食物中的科學，科學改變食物

「食物中的科學，科學改變食物」。迦密唐賓南紀念中學與兩家科研公司CaTAGene和Sundial合作，將食物與科學融為一體，為學生帶來特別的一課，突顯STEM中科學的重要性，推動科學普及化，為培育未來科學家種下幼苗。（內容由迦密唐賓南紀念中學提供）



「食物中的科學」，帶領學生進入實用科學世界

課程以雞蛋為主體，利用科學理論向學生解釋民間智慧。一些看似是日常生活中的小技巧，其實與科學息息相關。例如判斷一隻雞蛋是否新鮮，箇中的科學是與雞蛋的密度有關。雞蛋在變壞過程中出現化學作用和物理改變，令雞蛋的密度改變。只要將雞蛋放進水裡，從浮與沉就能得知雞蛋的新鮮程度。學生除了能體會科學與生活之間並無隔膜，更可從日常生活中發掘並培養對科學的興趣。

常聽聞將蛋放入水中便知它新鮮與否，原來這個民間智慧可以用科學解釋。你知道哪一隻雞蛋比較新鮮？（迦密唐賓南紀念中學提供）

「科學改變食物」，將科學理論融入生活智慧

「烚蛋」是雞蛋料理中最容易處理的一道菜式，但其實殊不簡單。烹煮「溏心蛋」和「溫泉蛋」的要訣是控制烹煮的溫度和時間。生雞蛋變成熟雞蛋的背後是歸因於蛋白質的變性和凝固的原理。學生透過預測、實驗過程、數據收集及分析整理，總結出烹煮的溫度與時間會對食材造成不同的化學和物理影響，烹調出不同類型的美食。

「科學改變食物」，在科學實驗室誕生的分子料理

分子料理往往令人覺得是一種價值不菲的美食，但其實分子料理就是指將食物通過物理或化學的方法，重新組合食物結構而造出的一道菜式。雖然實驗室內不准飲食，但是美食可以在實驗室中誕生。課程中加入了分子料理元素，將複雜的化學理論轉化為一個玩味十足的分子料理科學實驗。導師教授科學理論及實驗技巧後，學生們運用分子美食中常見的晶球化技術，製作出「人造蛋黃」。實驗中利用了不同種類的飲料和由海藻提煉出來的食材，透過離子互換的化學原理及食品酸鹼的概念，製造出一個又一個的人造蛋黃。看似深奧和難以理解的科學知識，不一定是沉悶無趣的。

「生活孕育科學，科學改變生活」，兩者循環不息，互相影響。我們相信，以有趣的科學學習，能帶領學生走進改變生活的道路。

（內容由迦密唐賓南紀念中學提供）

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