教育局製升旗短片鼓勵培養幼稚園生國家觀念　8月特殊學生大匯演

為鼓勵培養幼稚園學生國家觀念和認識中華文化，教育局課程發展處製作了「幼稚園升國旗儀式和國民教育」短片，期望讓學生從小認識國旗，並向全港幼稚園發出通函，分享幼稚園舉行升國旗儀式及推展國民教育的情況，讓學校把握這契機安排相關學習活動，以培育學生家國情懷。



另外，教育局將於8月11日在灣仔伊利沙伯體育館舉行辦「特殊學校學生綜藝大匯演-讓愛閃亮2022」大匯演，表演項目包括樂器演奏、舞龍、武術及輪椅舞等。教育局期望透過活動展示同學克服先天限制，發展多元才藝。



教育局鼓勵學校定期展示國旗及舉行升國旗儀式，讓學生從小認識國旗、學習進行升旗禮的禮儀及相關知識和態度，培養國民身分認同。本學年適逢香港特別行政區成立25周年，教育局課程發展處特別製作了「幼稚園升國旗儀式和國民教育」短片，並於今日（15日）向全港幼稚園發出通函，分享幼稚園舉行升國旗儀式及推展國民教育的情況，讓學校把握這契機安排相關學習活動，以培育學生家國情懷。

此外，為展現特殊學校學生的多元才能，教育局將舉辦「特殊學校學生綜藝大匯演-讓愛閃亮2022」，並由今日起發布活動的宣傳短片。大匯演將於8月11日在灣仔伊利沙伯體育館舉行。屆時表演項目包括樂器演奏、舞龍、武術及輪椅舞等。教育局期望透過活動展示同學克服先天限制，發展多元才藝。為讓公眾包括聽障及視障人士均能欣賞特殊學校學生的演出，大匯演將透過活動專屬網站作無障礙直播。

大匯演已進入最後八星期的倒數階段，教育局特殊教育分部特別製作八段宣傳短片，由今日起連續八個星期三上載至教育局「融情．特教」網頁。第一條短片名為「回望過去 - 讓愛閃亮2011」。