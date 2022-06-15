男泳客涉搣女教練大腿　指原審官問得太多存不公　上訴得直需重審

男泳客疑不滿有習泳人士撞到他人而破口大罵，一名女兼職教練已多番道歉，男泳客疑仍不滿，涉再游至女教練身旁並「搣」其大腿。男泳客經審訊後被裁定普通襲擊罪成。他不服被定罪提出上訴，並指原審裁判官發問逾245次，有如負責了控方的角色。高等法院法官黃崇厚翻看過原審時的謄本，發現裁判官確問得太多，有如也進入了「格鬥場」，認為裁決不妥，推翻原審裁決，並下令案件交另一裁判官重審。



上訴人何煒林，經審訊後被裁定普通襲擊罪成。

控方指何多次追著女教練

判辭透露，控方案情指，女事主是一名兼職游泳教練，案發時在公眾泳池教學。她當時上身穿長袖防曬衣，下身再穿專門作游泳用途的緊身長褲。由於一名學員阻礙了一名女泳客，何以粗言責罵女教練，女教練與一名男助教道歉後，何仍追上並再次責罵她。女教練和男助教再次道歉，然後繼續指示學生向前游。何在約15分鐘後，游至女教練身旁，並「搣」了她的右大腿外側一下。

辯方指原審官發問至少245次

何的代表大律師指，原審裁判官在女教練作供，和何自辯時，曾提問至少245次，單就女教練的衣著，已問了50條問題；何當日如何游向事主的背面，又問了25條問題；何自辯時接受控方盤問後，原審裁判官又問了不下50條問題。

形容原審如像進入了格鬥場

大律師指，原審裁判官不但發問了很多問題，他提出不信何和辯方證人的理由，均是他親自發問而得出的答案。大律師批評，原審像進入了格鬥場，令何得不到公平審訊。

發問超乎澄清需要

法官在判辭稱，認同律師的陳詞，指原審對何和辯方證人發問時形同盤問，他所問的問題，亦超乎要澄清答案所需，也超乎是為了令審訊正當和有條理地進行所需，認為他處理不妥，似是進入了「格鬥場」，認為何的定罪並不穩妥，因而裁定何上訴得直，案件發還裁判法院並交由另一裁判官重審，但控方需於本月21日或之前把新的控罪書等文件，呈交法院。若控方未能依時呈交，重審命令自動作廢。

案件編號：HCMA 9/2022