疫情．最新｜BA.2.12.1本地源頭不明個案增　病毒開始在社區傳播

本港今日（16日）新增1085宗本地確診，輸入個案94宗，單日確診達1179宗個案，沒有新增死亡個案。學校呈報113宗。另外，爆疫的觀塘啟能康復家庭服務中心尚真家舍，院友已送往亞博檢疫，發現2名院友檢測陽性，新增一名員工感染，曾運送院友到亞博。今日亦增加19宗BA.2.12.1變異病毒個案，包括一宗輸入。



昨日疫情新聞總覽：

香港大學公共衞生學院最新病毒即時有效繁殖率數據，6月15日最新數字平均升至2.063，上限更達3.42。（港大醫學院圖片）

▼６月15日 進入酒吧需快測陰性證名前的蘭桂坊▼



+ 2

▼第二期$5000消費券Q&A▼



+ 2

【17:13】本港新冠肺炎疫情反覆，各區亦出現確診個案。政府今日（16日）公布，北區、東區及大埔區至少23個屋邨和屋苑，污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高。房屋署及當區的民政事務處將會陸續向其居民、清潔工和物業管理員工，派發合共約22.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

【17:08】屯門美樂花園第一座今日傍晚圍封強檢，政府目標是在明日（17日）約中午十二時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:06】歐家榮表示，一直用分層分流方法評估個案是否要檢疫，如家有獨立房、獨立廁所，本身不是高危人士，病情惡化可及時自行求醫及發現，加上家中無高風險人士，一般可以家居隔離，之前做問卷，現希望可加強，尤其是家居環境，不希望如果患者要與其他家庭成員共用廁所，會增加感染風險，希望安排患者如廁所要共用，為保障家人，希望轉送隔離設施，仍然經網上問卷平台收隻資料，及電話調查，會特別留意地址及評估，覺得只會有一個廁所，都會安排隔離，希望市民如實申報，假如懷疑有虛報，會有執法或跟進工作。

【16:59】歐家榮表示，食衛局局長在6月14日公布，確診者如要與家人共用睡房或廁所，會被安排去竹篙灣隔離，以避家居增加傳播風險，衞生防護中心今日已更新網上問卷相關問題，以幫助評估是否適合隔離，有關洗手間問題改為家中可不可以安排確診人士專用洗手間，答案如果是不可以，個案就會安排去隔離設施，中心會按呈報居住地址加強評估核實，懷疑有虛假資料，就會有適當跟進及執法。

【16:54】歐家榮表示，培正中學6學生出席田徑隊聚餐後染疫，聚餐食肆「食美軒」當晚是這間學校師生包場，相信可能有機會田徑隊受訓時互相傳染，或者晚宴食飯傳播，全部師生當晚有出席者都找，已經建議做檢測，餐廳建議全部員工做核酸測試，暫未有員工受影響，建議左餐廳做徹底消毒消毒，暫不需要停業。

【16:46】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，BA.2.12.1本地個案約204宗，其中62宗無源頭，雖然數字佔整體個案一個細百分比，但都見到這個新型亞系Omicron病毒，社區確出現比較廣泛傳播，找到好多個案源頭不明，不知感染地方，相信社區有隱性傳播，不集中在某區，好多區都出現，相信病毒開始在社區出現傳播，反映現時香港整體上OMICRON傳播正在增加，除BA.2.12.1，第五波見到的BA.2.2都有所增加。

【16:43】酒吧Racks City群組再增1顧客染疫，累計24宗，另酒吧FLM群組亦增1個案，為客人，累計34宗個案。

【10:46】旅發局繼「賞你遊」後，早前再推出新一浪「賞你食」餐飲優惠，由6月2日起至7月13日，一連六周每逢周四早上10時，發售半價現金券，合共推出2萬套。繼上兩個周四後，今早（16日）第3批現金券推出不久，已被搶購一空。不過落空的市民仍有3次搶購機會，可於下周四（23日）再接再厲。

按此進入「賞你食」活動網站

【10:04】本港昨日（15日）確診個案再度破千宗，港府今日（16日）起收緊酒吧防疫措施，酒吧、酒館、夜店及夜總會顧客，需持24小時內快測陰性結果證明，始可進入。香港中文大學生物醫學學院客座副教授招彥燾在港台《千禧年代》表示，相關做法循復常方向而行，雖然快測的準確度不及核酸測試，惟亦可「篩走」最高風險人士，可助減大規模爆發。

【07:46】屯門龍門居第十座今早完成封區檢測，期間904人士接受檢測，當中發現5宗陽性檢測個案。

【07:15】新冠病毒單日確診個案重上千宗水平，疫情已波及老人院及殘疾人士院舍，昨日多達四間院舍爆疫。據了解，為免再出現第五波疫情初期院舍病人逼爆醫院急症室而出現等到死情況，社會福利署已着手準備重開暫託中心方案，一旦大爆疫，可利用康文署的體育館，供院友入住隔離和治療，署方已與之前營辦暫託中心的非政府機構和私家醫院聯絡，在有需要時可在一星期內重開，務求走在疫情之前。

▼2.21 觀塘彩榮路體育館暫託中心接收等候入院長者▼



+ 2

【00:54】香港足球總會公布，日前完成亞洲盃外圍賽的香港足球代表隊，有12名職球員確診新冠肺炎。

香港足球代表隊相隔54年再闖亞洲盃決賽周，大軍周二（14日）晚完成賽事後，即離開印度飛往泰國；陣中效力東方龍獅及理文的成員，將跟球會會合，備戰本月24至30日於武里南上演的亞協盃分組賽。至於其餘球員，就會在周四（16日）經曼谷返港。

港足完成亞洲盃外圍賽任務，取得出線決賽周資格。（HKFA）

▼迪士尼星夢光影之旅6月14日進行傳媒搶先場▼



+ 9

▼６月14日 政府疫情記者會▼



+ 2

▼6月14日 香港紅十字會推出疫下「儲糧攻略」▼



+ 5

▼6月10日起強制檢測公告▼

