福建附小全英語教學少功課　校長專訪關鍵在於貫徹落實一項政策

觀塘直資福建中學附屬學校（福建附小）是近年熱門直資小學，原因在於學校採用全英語教學、小班教學、功課量偏少等國際學校教學模式，是家長眼中的「直資版國際學校」。到底學校如何做到「直資學費、國際學校質素」？



校長徐區懿華接受專訪時透露，關鍵在於學校貫徹推行全英語教學，聘請十多名以英語為母語的外籍教師（NETs），並安排他們教授英文和其他學科、做班主任等與本地教師相同的工作，配合學校的閱讀政策、課堂評估等，讓學生能沉浸在全英語環境中自自然然學好英語。



福建中學附屬學校校長徐區懿華接受專訪，表示學校引入不少國際學校的做法，並聘請十多名外籍教師，為學生營造全英語學習環境。（陳葦慈攝）

聘逾十名外籍教師 工作與本地教師看齊

徐校長解釋，一般學校通常只安排NETs負責英語教學、舉辦英語活動等，而且教師人數有限，令學生接觸外籍教師機會不多；外籍教師也欠缺歸屬感，導致校內英語教學環境徒具虛形。

為求營造真正全英語教學環境，福建附小參考國際學校做法，聘請十多名外籍教師任教，他們工作與一般本地教師無異，需教授除中文以外的不同學科、擔任班主任、帶課外活動等，讓學生有更多機會以英語與外籍人士溝通。

學生每日七成時間與外籍教師溝通

以家長最關心的小一安排為例，徐校長說小一及小二採雙班主任制，分別由一名本地教師和一名外籍教師擔任，二人負責教授大部份科目，連同每日25分鐘的班主任課、課外活動等時間，學生每日有至少七成時間與外籍教師溝通交流，再加上小息、午膳時間與同學以英語溝通，令學生自自然然學會英語會話和文法。

向外籍教師提供對講機 方便尋求翻譯協助

徐校長續稱，15名外籍教師來自英國、美國、加拿大等地，他們會運用本身在外地的教學經驗教學，而學校的行政文件也會有中、英文版本，增強外籍教師歸屬感。

現時學校助理校長是外籍教師Mr. Nicholas，他和外籍教師團隊接受訪問時表示，除文件中英對照，校方亦會為每名外籍教師提供對講機，方便他們上課需要時尋求翻譯協助。對於學生適應全英教學，團隊指新生適應需時，但小一、二很快便能適應，需要時本地教師也會從旁協助解釋。

福建中學附屬學校校長徐區懿華稱，學校會自行將每級4班學生分成5名，降低每名師生比例，令教師更能照顧不同學生需要。（陳葦慈攝）

明確功課政策 最快回家半小時可完成

除教師團隊外，學校在多項安排上亦參考國際學校。例如學校自製小班，將每級4班分成5班授課，連同15名外籍教師學校教師團隊逾80人，師生比例接近1對10。

至於家長最關心的功課、考試評估安排，徐校長表明希望學生輕鬆愉快學習，所以學校有明確功課政策。小一及小二每科每日1至2份功課，每日最多5至6份，學生能在功課堂完成大部份；至於小三至小六，她說每日每科2至3份功課，「學生快則回家半小時就完成，慢亦只需1至2小時，唔會令到學生做到三更半夜」，讓學生有足夠時間休息、閱讀、參與課外活動。

同時學校長假期的功課，最多只會相當於上課日的三分一，「學生可放長假第一日就做完功課去玩」；另農曆新年假期、10月和5月的學期小休不會有功課，讓學生有更多空間閱讀或做其他事。

福建中學附屬學校學生功課量不多，但會善用課堂每一分鐘，透過課堂活動、工作紙等，確保學生有效率學習。（陳葦慈攝）

要求學生每日看英文書5至15分鐘：學生睇睇吓就唔止

考試方面，全校學生均須進行全年進展評估，另按年級設1至3次考試。相信不少家長也會問，如何能讓學生少功課也能學得好？徐校長解釋，教師會善用課堂每一秒，透過各種課堂活動、工作紙等，即時評估學生學習情況並跟進，而非單靠功課了解學生學習進度。

談及學校閱讀政策時，徐校長笑言，「學生踏入學校第一步已經內置每天需要閱讀。」她解釋，學校要求小一、小二學生每日閱讀中、英文書各5分鐘、小三至小六年則為各15分鐘，「學生睇睇吓就唔止15分鐘」，並需每日在手冊紀錄書名，班主任會利用班主任課檢查紀錄，並會問學生閱讀書籍的內容。若學生多日沒有閱讀，教師將再作跟進。

福建中學附屬學校要求每名學生每日閱讀並紀錄在手冊，教師亦會跟進學生閱讀情況。圖為學校「快閃圖書車」於小息期間出動，方便學生借閱書本。（陳葦慈攝）

7月2日舉行明年小一入學簡介會

家長為子女揀小學，少不免會考慮升學適應問題，特別是在國際學校般的學習環境，升中能否適應傳統中學。

徐校長說小六畢業生只要中、英、數三科及格和操行B級或以上，即可升讀一條龍中學福建中學，同時有部份學生升讀其他Band 1A中學、熱門直資和國際學校。至於適應問題，她指絕大部份中學均以學術為主，相信畢業生能操流利英語並已習慣以英語學習，中文水平亦與一般津小學生無異，不會適應困難。

福建附小將於7月2日舉行2023年9月小一入學簡介會，屆時將會介紹學校教學理念、具體教學做法，以及面試事和如何準備。