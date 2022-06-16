收回土地｜粉嶺第48區建4000伙公營房屋　收19幅私地何家園被殺村

政府早前將粉嶺第48區工業地帶改劃公營房屋發展，並會收回1.8公頃私人土地，興建六幢住宅大樓和學校。發展局表示，地政總署今日（16日）會在須收回的19幅私人土地，張貼14張收回土地公告，有關土地將於三個月後歸還政府所有。



當局指，將收回19幅私人土地，總面積約1.8公頃，有關土地將於公告張貼後三個月，即9月17日將歸還政府所有。政府會與相關土地業權人和受影響人士保持緊密溝通，妥善處理其補償及安置事宜。

粉嶺第48區的公營房屋發展全面落成後，將提供合共約4,000個單位，預計首批公營房屋住戶可於2029年入伙。

收地位置包括何家園村 104戶共204居民受影響

政府早前指出，擬議發展除要收回1.8公頃私人土地外，亦要清理約2.4公頃政府土地，共有約104個住戶，涉及約204人，以及約25個業務經營者受影響，另有約511個臨時構築物和1座墳墓需要清拆。當局將會根據相關條例，發放法定補償，並會向受影響的合資格土地業權人和佔用人，發放特惠津貼，並安置受清拆影響的合資格居民。

翻查資料，當局計劃在項目中興建小學校舍，選址何家園村，亦是今次的收地範圍之一。政府去年4月1日就工程刊憲後，隨即有寮屋清拆組人員上門貼通告及聲稱進行收地前凍結人口登記，要求村民遷出，惹起村民不滿，批評政府「零諮詢」，促請政府重新規劃。政府去年亦收到5份反對書，但當局未有採納有關意見，行會已於今年3月15日仍拍板通過項目。