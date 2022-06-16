飛磚謀殺案｜證人X稱清理路障被勸阻　有人說：阿叔小心你背脊

七旬清潔工2019年11月在上水拍攝兩批人爭執時，被飛磚擊中死亡，兩名少年涉謀殺的案件續審，在衝突中受傷的一名六旬男子X供稱，他當日早上曾見馬路有雜物作清理，期間遭兩名黑衣男子拍攝，他之後再遇二人，並在上水跟著兩人一段路程。同日稍後時間，他見路面又出現雜物，便再作清理，有蒙面男勸阻，指他不應幫政府和警察，他沒有理會，之後有人說：「阿叔，你小心你背脊、你條腰骨。」



兩被告依次為劉子龍（19歲）和陳彥廷（ 18歲），他們被控謀殺、意圖令他人身體受嚴重傷害，及暴動等3項罪名，指他們在2019年11月14日，與他人在上水龍運街2號北區大會堂外，謀殺羅長清(70歲)，意圖傷害案發時61歲的X，及參與暴動。法庭下令傳媒不得公開事主X的身份。

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清理路障遭人拍攝

事主X稱，於2019年11月13日早上6時許準備前往工作，期間看到新運路有雜物，遂和他人清路障。期間，兩名黑衫男子站在天橋底，其中一人拍攝X等人，X遂大叫：「唔好影。」兩名黑衫男子便離開。X形容，其中一名男子身形較健碩，長髮並有把頭髮綁起；另一名男則較矮小和瘦削。

曾在上水跟蹤兩男

X原打算搭巴士，但巴士服務暫停，其後他在上水廣場至上水火車站之間的天橋，再見到該兩名黑衣男。他認為兩人曾在馬路放雜物，便尾隨兩男，經過了火車站、彩園廣場，但跟至往太平邨的天穚時，未有再跟，X便往吃早餐及返回住所。

再清理路障被警告小心背脊

同日早上11時許，X離家買咖啡粉，期間見馬路上再有雜物。認為雜物構成阻礙，「令所有嘢都做唔到」，便再作清理。期間，一名蒙面男子勸阻他，指不應幫政府和警察，X未有理會，蒙面男子便稱：「阿叔，你小心你背脊、你條腰骨」，X回應：「我條腰骨無事。」

認出長髮男是首被告

X稱之後見他曾跟蹤的長頭髮男再次出現，並嘗試阻止他收拾磚塊，之後有更多人加入，並有人叫「開遮」。X庭上解釋，理解對方將襲擊他。他在庭上確認，長頭髮男是他在認人手續中認出的男子，即本案的首被告。

案件編號：HCCC322/2020