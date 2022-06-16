飛磚謀殺｜蒙面人走近清理路障的人並掟磚　證人稱被擊中後遭圍毆

七旬清潔工2019年11月於上水拍攝示威者和清理路障市民的衝突，被飛磚擊中頭部死亡，兩名少年涉謀殺案件續審。在衝突中受傷的六旬漢X繼續作供，他稱當時與其他市民一齊清理路障時，有蒙面人走近他們，並向他們掟磚，清路障的市民亦有掟磚還擊。他並曾拾起鐵通圖「篤」一名持鋸的蒙面人，惟他的左眼被磚擊中，之後更遭圍毆，他被人拉走後，見清潔工躺在地上。辯方盤問時指，因X作出「篤」的動作，令事件惡化，X則反駁稱，若他當時不「篤」對方便會被襲。



被擊中後見死者躺在地上

X下午作供時指，他在案發地點清理路障，有市民加入。惟一群蒙面人走過來，和清理路障的人爭執，並向他們掟磚，有執磚市民掟磚還擊。期間，有人向X掟長鐵通，他則拾起該鐵通，圖阻嚇蒙面人，但不果。一名持鋸的蒙面人向他走近，X圖用鐵通「篤」對方。惟X的左眼之後被一塊磚擊中，感到暈眩。同時，X感到遭圍毆，但被人拉走。而蒙面人後撤，X便見到本案死者羅長清(70歲)躺在地上。

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認人時首被告不願脫口罩

控方庭上播放X於2019年12月23日，在警署報案室進行的認人手續。X要求當時戴上口罩的首被告劉子龍(19歲)，脫去口罩，當時一名女子圖阻止，警員向她發警告。警員繼而警告不願意脫口罩的首被告，指當時為認人手續，若他拒合作，就「告多條阻差辦公」。該警員之後脫去首被告其中一邊的口罩。

不同意蒙面人是自衛

X在盤問時，不同意辯方所指在認人手續中，錯認首被告。他亦否認因他「篤」的動作，令事件惡化，強調是該群蒙面人先走近，其中一人更持有鋸刀，令他感到受威脅，又稱若他不「篤」對方，便會被襲。對於辯方指該群蒙面人是自衛，X回應：「絶對唔同意」。

次被告手機語音訊息曾提去搞鐵

此外，控方亦播放從次被告陳彥廷(18歲)手機擷取的語音訊息，其中有人稱：「牛屎，你方的話就出嚟吖」、「喂，你手上有無槌呀？....約咗一兩個手足同我出去搞鐵。」 和「你去追思牆果度附近啲草叢睇吓，啲人好鍾意收埋啲鎚喺果度」等。根據同意案情，首被告的花名為「牛屎」。

兩名被告：劉子龍（19歲）和陳彥廷（ 18歲），他們被控謀殺、意圖令他人身體受嚴重傷害，及暴動等3項罪名，指他們在2019年11月14日，與他人在上水龍運街2號北區大會堂外，謀殺羅長清(70歲)，意圖傷害案發時61歲的X，及參與暴動。

案件編號：HCCC322/2020