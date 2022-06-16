天水圍擬建4000伙公營屋　鄰近棕地建屋群　料區內增逾萬人口

一般家庭公屋輪候時間增到6.1年，創23年新高。政府擬於天水圍天華路興建五幢公營房屋，以提供約4,000伙，預料可容納約一萬人，最快可於2031年分階段落成。擬議發展範圍以北的棕地群亦將會興建公營房屋，預料天水圍未來數年將會有數萬人遷入。



房屋署文件顯示，天華路的公營房屋地盤位處沙江圍以南，與天恩邨僅一河之隔，佔地約2.93公頃，規劃署早前將該幅用地由「住宅( 丙類)」地帶及「綠化地帶」改劃為「住宅（甲類）」地帶。當局計劃以6.9倍地積比率發展成五幢39至45層高之住宅大樓，合共可容納1.08萬人。

擬議公營房屋將分兩期發展，第一期位處天華路和天影路交界，將會與建兩幢住宅大樓，預料可提供1,300伙，第二期則以新沙江圍路隔開，地盤呈長條形，涉及三幢住宅大樓，將可提供2,700個單位。項目將會提供幼稚園、零售設施，以及長者、幼兒、家庭服務、青少年服務及康復設施等社福設施。

文件指，土木工程拓展署現正進行工地平整及基礎設施工程的勘查研究及設計，將將2026年動工，預料最快2031年起分階段落成。

▼第二階段研究：四組適合發展公營房屋棕地群圖則▼



翻查資料，規劃署去年公開的第二階段可作公營房屋發展的棕地群圖則，當中佔地最大的沙江圍北地盤，與今次的公營房屋發展計劃僅相差數百米，意味着天水圍未來數年將有過萬人遷入，而天水圍河兩側亦會被公營房屋群包圍。

▼第二階段研究：四組適合發展公營房屋棕地群▼

