疫情．最新｜確診數字連續兩日破千　新變種病毒分支料已社區傳播

本港昨日（16日）新增1085宗本地確診，輸入個案94宗，單日確診達1179宗個案，連續兩日確診數字突破1000宗水平。當局估計，新變種病毒分支例如BA.2.12.1、BA.4、BA.5等，已在社區流傳。



昨日疫情新聞總覽：

香港大學公共衞生學院最新病毒即時有效繁殖率數據，6月16日最新數字平均升至2.0523，上限更達3.69。（港大醫學院圖片）

▼６月16日 進入酒吧前要出示快測陰性證明首天▼



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▼６月15日 進入酒吧需快測陰性證名前的蘭桂坊▼



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【07:30】一次偶然乘坐小型飛機的經驗，感受到在空中自由飛行的感覺，令當時仍是中學生的Oscar立志成為機師。喜歡飛行、有機師夢的亦不止他，還有兩位以往修讀香港大學附屬學院航空及飛行高級文憑課程的同學Vanessa及Nick。三人去年從學院畢業，分別升讀到香港科技大學及香港理工大學，繼續修讀航空相關課程，朝機師夢進發。

新冠疫情雖已持續逾兩年，香港航空業備受打擊，更有航空公司在疫情期間大規模裁員，機場冷清清的畫面彷彿已是常態，但這班懷著機師夢的大學生仍然相信：「即使呢段疫情(期間)，大家完全見唔到個曙光，或者接近係零都好喇⋯⋯航空業係一定會復甦。」

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【07:00】醫管局自去年10月開始推出公私營協作計劃，縮短專科門診新症輪候時間。醫管局指，與私營機構合作引入「共同醫治」模式，讓病情穩定的專科病人到社區私家診所覆診，以騰出處理舊症的名額，現時約有600名私家醫生參與。

【06:00】由熱廚房轉投西九文化區管理局，首位女將兼港產行政總裁馮程淑儀正式掌舵轉眼八個月，亦即將迎來故宮開幕。她首度接受傳媒專訪，回溯昔日故宮爭議，作為有份參與秘密洽談建館的「核心小組」成員，馮程淑儀確信當年堅持正確，期間雖歷不少風波，但現時見證如期登場大感安慰。

換位走入西九督師，她說未來仍有多項重點工作，包括衝出本港進行推廣，以及令西九財政穩建，「要比香港市民睇到，我哋係資產，唔係負累。」

▼西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀訪問▼



▼6月14日 香港紅十字會推出疫下「儲糧攻略」▼



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▼第二期$5000消費券Q&A▼



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▼6月10日起強制檢測公告▼



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▼6月11日第三屆「國際移民及置業博覽」▼

