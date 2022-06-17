疫情．最新｜確診數字連續兩日破千　林鄭月娥下午見記者料談疫情

本港連續兩日確診數字突破1000宗水平，酒吧群組持續有新個案，由於疫情反彈，與立法會有關確診個案亦有增加趨勢，更有兩位議員染疫，立法會秘書處今日（17日）通知，立法會主席與行政長官辦公室及議員商討後，決定取消6月21日舉行的行政長官餞別午宴，而行政長官林鄭月娥下午2時30分將會見傳媒，料講及疫情反彈下的最新防疫安排，《香港01》將現場直播。



另外，本港昨日（16日）新增1085宗本地確診，輸入個案94宗，單日確診達1179宗個案，當局估計，新變種病毒分支例如BA.2.12.1、BA.4、BA.5等，已在社區流傳。



昨日疫情新聞總覽：

香港大學公共衞生學院最新病毒即時有效繁殖率數據，6月16日最新數字平均升至2.0523，上限更達3.69。（港大醫學院圖片）

▼６月16日 進入酒吧前要出示快測陰性證明首天▼



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▼６月15日 進入酒吧需快測陰性證名前的蘭桂坊▼



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【11:57】【檢疫酒店八月/第八輪檢疫酒店/檢疫酒店預訂/檢疫酒店價錢】第七輪指定檢疫酒店將於7月31日完結。政府公布第八輪指定檢疫酒店的首批名單，於8月1日至10月31日營運。首批名單共62間酒店，全為第七輪正營運中的酒店，可提供約23,000個房間。至於其他已遞交申請的酒店，政府正審批中。【附名單】

▼第八輪指定檢疫酒店首批名單▼



【10:53】本港新冠肺炎疫情反覆，確診數字再破千宗。香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜今日（17日）表示，相信有關水平會持續一段時間，並有可能會緩緩上升。他認為關鍵是變異病毒株在社會流轉情況，加上部份於第五波已感染的巿民，抗體水平會下降，有機會再感染，而社交距離措施放寬，巿民亦有所鬆懈。

【09:59】沙田駿景園第二座今早完成圍封強檢，其間527人接受檢測，當中發現三宗陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定個案。

【09:59】本港新冠肺炎疫情反覆，酒吧出現多宗確診個案。政府要求市民入酒吧前須出示24小時內的快速檢測，對於不少酒吧負責人擔心難以核實，食物環境衞生署署長楊碧筠今早（17日）在電台節目表示，現時餐廳等員工亦要定期進行快速檢測，檢測棒上亦要寫姓名、檢測日期及時間，故執法人員有經驗去判斷填寫資料是否屬實。她又強調，法例只要求負責人作盡職檢查，執法人員會考慮是否已檢查客人資料。

【08:33】屯門美樂花園第一座今早完成圍封強檢，其間679人接受了檢測，當中發現三宗陽性檢測個案。

【07:30】一次偶然乘坐小型飛機的經驗，感受到在空中自由飛行的感覺，令當時仍是中學生的Oscar立志成為機師。喜歡飛行、有機師夢的亦不止他，還有兩位以往修讀香港大學附屬學院航空及飛行高級文憑課程的同學Vanessa及Nick。三人去年從學院畢業，分別升讀到香港科技大學及香港理工大學，繼續修讀航空相關課程，朝機師夢進發。

新冠疫情雖已持續逾兩年，香港航空業備受打擊，更有航空公司在疫情期間大規模裁員，機場冷清清的畫面彷彿已是常態，但這班懷著機師夢的大學生仍然相信：「即使呢段疫情(期間)，大家完全見唔到個曙光，或者接近係零都好喇⋯⋯航空業係一定會復甦。」

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【07:00】醫管局自去年10月開始推出公私營協作計劃，縮短專科門診新症輪候時間。醫管局指，與私營機構合作引入「共同醫治」模式，讓病情穩定的專科病人到社區私家診所覆診，以騰出處理舊症的名額，現時約有600名私家醫生參與。

【06:00】由熱廚房轉投西九文化區管理局，首位女將兼港產行政總裁馮程淑儀正式掌舵轉眼八個月，亦即將迎來故宮開幕。她首度接受傳媒專訪，回溯昔日故宮爭議，作為有份參與秘密洽談建館的「核心小組」成員，馮程淑儀確信當年堅持正確，期間雖歷不少風波，但現時見證如期登場大感安慰。

換位走入西九督師，她說未來仍有多項重點工作，包括衝出本港進行推廣，以及令西九財政穩建，「要比香港市民睇到，我哋係資產，唔係負累。」

▼西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀訪問▼



▼6月14日 香港紅十字會推出疫下「儲糧攻略」▼



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▼第二期$5000消費券Q&A▼



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▼6月10日起強制檢測公告▼



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▼6月11日第三屆「國際移民及置業博覽」▼

